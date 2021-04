Tramvaiele, autobuzele si metrourile din Bucuresti vor avea program special de Paste. Cum circula mijloacele de transport in comun in noaptea de Inviere

"In perioada 30.04.2021 - 03.05.2021, toate liniile de transport public ale STB SA vor functiona cu parcul de vehicule programat corespunzator unei zile de duminica. Totodata, in noaptea de Inviere, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele liniilor de noapte si cele ale liniei expres 783, precum si de tramvaiele liniilor 1 si 10, conform programului obisnuit. Suplimentar, STB SA va mentine in circulatie , pe parcursul intregii nopti, tramvaiele liniei 41", a transmis STB, intr-un comunicat de presa.Graficele de circulatie pentru fiecare linie de transport sunt publicate pe site-ul STB SA, la sectiunea TraseeTramvaiele liniei 41 vor circula la un interval de 35 de minute, iar tramvaiele liniei 1/10 vor functiona dupa programul perioadei de noapte, a decis Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI).De asemenea, Metorex a anuntat program special de sarbatori.Astfel, in zilele de 30 aprilie, 1, 2 si 3 mai 2021, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de week-end si sarbatori legale, pe toate magistralele.In noaptea de Inviere, 01/02.05.2021, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 - 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00, la un interval de 20 minute.