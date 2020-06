Proiect anti-tutun: Taxele platite la buget de catre industria tutunului ar putea scadea cu 40%

Ziare.

Potrivit documentului citat, daca aceste restrictii vor fi adoptate in Parlament, produsul intern brut ar consemna un declin de 0,26% pe termen scurt si de aproape 0,85% pe termen lung, ceea ce inseamna o pierdere cuprinsa intre 2,5 si 8 miliarde de lei.Propunerea legislativa inregistrata la Camera Deputatilor cu nr. PL-x 587/2019 pentru modificarea unor acte normative in domeniul reglementarii produselor din tutun a fost redactata de reprezentanti ai societatii civile, intr-o "forma radicala", asa cum a declarat public insusi initiatorul care a preluat-o si depus-o in Parlament, fara a fi insotita de o analiza de impact, precizeaza INACO intr-un comunicat remis AGERPRES.Documentul stabileste ca tigaretele sa fie expuse doar in circa 200 de unitati economice in care s-ar comercializa exclusiv produse din tutun (potrivit codului CAEN), in detrimentul altor peste 130.500 magazine care comercializeaza si produse din tutun pe langa alte bunuri."Ca urmare a introducerii de noi restrictii pe piata legala a produselor din tutun, analiza de impact arata o posibila scadere cu 40% pe termen scurt a taxelor platite de industrie, iar pe termen lung cu 23%. Conform diferitelor scenarii analizate, dupa aplicarea in Romania a restrictiilor incluse in propunerea legislativa, cifra de afaceri in retail s-ar reduce intr-o prima instanta cu 20%, iar pe termen lung cu 10%", precizeaza sursa citata.Potrivit comunicatului, ascunderea pachetelor legale deschide perspectiva vanzarii de sub tejghea a tigaretelor de contrabanda , mai ales in magazinele de cartier, in orasele mici si in mediul rural (cum deja se intampla in multe magazine, potrivit comunicarilor autoritatilor preluate de presa). De asemenea, vanzarea restrictionata la magazinele specializate, asadar limitarea drastica a comertului legal va incuraja comertul ilegal, subliniaza autorii analizei."Romania are cea mai intinsa granita externa a UE, dupa Finlanda, unde frontiera externa se afla in zone nordice, greu accesibile. In plus, Romania se invecineaza cu tari cu regim diferit de taxare, unde un pachet de tigarete e si de 3-4 ori mai ieftin: Moldova, care include Transnistria - zona gri unde legea nu se aplica, Ucraina si Serbia. Estimarile INACO si ASE arata ca aplicarea unor astfel de prevederi ar determina pe termen scurt o crestere a pietei negre pana la nivelul de peste 36% din totalul consumului, asa cum s-a intamplat in 2010 cand s-a recurs la supra-taxare - acciza a fost marita cu 50% in mai putin de un an. Pierderile bugetare inregistrate la un astfel de nivel al comertului ilegal s-ar ridica la circa un miliard si jumatate de euro, dat fiind ca acciza, TVA si alte taxe reprezinta circa 80% din pretul unui pachet de tigarete, produsul fiind cel mai taxat la ora actuala in Romania", se mai arata in comunicat.PL-x 587/2019 isi propune, de asemenea, sa asimileze vapatul fumatului si sa puna semnul egalitatii intre produsele din tutun care ard (tigaretele, tigarile de foi, tutunul de rulat etc.) si cele care incalzesc tutunul si/sau emit vapori. Interzicerea vapatului in spatii publice va genera si mai multe probleme pentru HORECA decat exista in prezent, mai ales dupa perioada de criza generata de Covid-19, considera autorii.Potrivit cercetarii mentionate, in HORECA, cifra de afaceri s-ar diminua pe termen scurt cu 15%, iar pe termen lung cu 10%.Din punct de vedere macro-economic, analiza releva un declin al PIB cu 0,26% pe termen scurt si de aproape 0,85%, pe termen lung, ceea ce inseamna o pierdere intre 2,5 - 8 miliarde de lei."Statul isi reduce astfel sursele de finantare, genereaza presiune asupra deficitelor bugetare si risca sa impinga Romania si mai mult pe calea supra-indatorarii, decontata prin taxele platite tot de generatiile viitoare. In concluzie, autorii analizei de impact - Cristian Paun, Radu Musetescu, Andreea Paul , Anca Tamas si Ioana Enache - recomanda aplicarea eficienta a reglementarilor deja existente, pentru evitarea acestor scenarii pe care initiatorii propunerii legislative nu le-au luat in calcul. Este dovedit ca acolo unde legislatiile sunt respectate, fie acestea mai lejere sau mai aspre, obiectivele declarate sunt atinse. Centrarea politicilor publice pe educatie este recomandabila ca politica publica cu rezultate in practica pentru diminuarea efectelor nocive ale fumatului", se precizeaza in comunicatul INACO.Scenariile au la baza contributia industriei tutunului la economie, precum si cea a sectoarelor conexe si pornesc de la ipoteza aplicarii propunerii de lege analizat pe termen lung (scenariul 1), pe termen scurt (scenariul 2), neadoptarea acestuia si dezvoltarea inertiala a acestui sector (scenariul 3), promovarea de masuri care sa liberalizeze piata acestor produse pe termen scurt (scenariul 4) si pe termen lung (scenariul 5).Industria tutunului este unul dintre cele mai importante vehicule fiscale ale economiei romanesti, cu o pondere a taxelor platite anual situata intre 2,1% si 1,7% in PIB, ceea ce reprezinta aproximativ 80% din cifra de afaceri (conform datelor publice ale autoritatilor si ale companiilor legale de profil). Numarul angajatilor directi in sector este de 8.400 persoane.Potrivit INACO, valoarea totala a exporturilor de tutun brut si prelucrat in 2019 a fost de 948,4 milioane de euro, iar tutunul a avut o contributie pozitiva la balanta comerciala a Romaniei de aproape 600 de milioane de euro. Conform Eurostat, Romania este al treilea producator de tigarete din Europa, dupa Germania si Polonia.Analiza este realizata pe baza datelor disponibile la momentul redactarii, si anume din anul 2018. Datele aferente anului 2019 confirma trendul identificat. Cifra de afaceri a industriei in 2019 se ridica la aproape 21 miliarde de lei, in crestere cu 17,3% fata de 2018. Circa 80% din cifra de afaceri cumulata a industriei reprezinta taxe virate la bugetul statului (acciza, TVA, alte taxe si impozite, adica aproape 17 miliarde de lei (circa 3,6 miliarde de euro).