Senatul a adoptat proiectul de lege care reglementeaza implementarea retelelor 5G. Actul normativ merge la promulgare

Proiectul de lege a fost modificat prin urmatoarele amendamente:

"Fiecare producator de echipamente si programe software 5G va trebui sa faca o solicitare pentru obtinerea acestei autorizatii, solicitare care va fi depusa la ministerul cu atributii in domeniul comunicatiilor", a mai explicat senatoarea PNL Actul normativ isi propune adoptarea unor masuri referitoare la autorizarea producatorilor de tehnologii , echipamente si programe software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G - retele 5G, in vederea prevenirii, contractarii si eliminarii riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale si apararii tarii. Legea 5G , de importanta strategica pentru Romania, a trecut de Parlament. A fost votata de Senat si va merge la promulgare. Initiativa Guvernului a pornit de la nevoia de protectie, de siguranta, iar transpunerea Memorandumului 5G semnat intre Romania si SUA este modalitatea prin care Romania s-a angajat sa le garanteze.Securitatea sistemelor informationale este obligatorie pentru protectia cetatenilor nostri. In era digitala, unde suntem interconectati cu totii, riscurile la care ne expunem sunt mari daca nu exista retele sigure. In fapt, se stabilesc masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G. Masuri care reduc riscurile, amenintarile si vulnerabilitatile la adresa securitatii nationale si apararii tarii.Transparenta furnizorilor 5G este prima conditie impusa de Memorandum; o conditie de bun simt care ar trebui respectata de orice actor comercial. Fiecare producator de echipamente si programe software 5G va trebui sa faca o solicitare pentru obtinerea acestei autorizatii, solicitare care va fi depusa la ministerul cu atributii in domeniul Comunicatiilor", a precizat de la tribuna plenului vicepresedinta Senatului Alina Gorghiu.Senatoarea PNL a adaugat ca adoptarea legii 5G era obligatorie pentru lansarea licitatiei 5G."In cazul unui producator al carui aviz CSAT este negativ, tehnologiile, echipamente si softurile acestuia pot fi utilizate pentru o perioada de pana la 5 ani, in cazul echipamentelor din nucleul retelei si pana la 7 ani, pentru celelalte echipamente din retea, perioada ce se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi adoptarea acestei legi era obligatorie pentru lansarea licitatiei 5G. Adoptarea acestei legi era obligatorie pentru lansarea licitatiei 5G. Ma bucur ca in acest moment exista cadrul legal pe o tema importanta pentru securitatea nationala", a concluzionat Gorghiu.Comisiile juridica, de aparare, economica si cea de comunicatii au adoptat raport comun favorabil la initiativa legislativa cu amendamente admise si respinse."- In situatia in care sunt identificate riscuri, amenintari, vulnerabilitati la adresa securitatii nationale si apararii tarii ca urmare a analizei realizate conform art. 5, avizul CSAT este negativ - amendament al senatorilor PNL, USR PSD si UDMR - In situatia retragerii autorizarii, tehnologiile, echipamentele si programele software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G, pot fi utilizate pentru o perioada de 7 ani de la data retragerii autorizari, cu exceptia celor din nucleul retelei, care pot fi utilizate pentru o perioada de 5 ani.Senatorii motiveaza ca amendamentul de mai sus propune ca elementele ce tin de reteaua de acces radio, cum ar fi statiile de baza, si transportul traficului aferent acesteia, sa mai fie utilizate pentru o perioada de 7 ani, cu motivatia ca acest tip de echipamente au un impact insemnat inclusiv din punct de vedere financiar asupra retelelor existente iar activitatile ce se refera la inlocuirea acestora sunt mult mai consumatoare de resurse, inclusiv a resurselor de timp. In acelasi timp, riscul de securitate cibernetica este unul limitat. Pe de alta parte, elementele ce sunt incluse in nucleul retelei (sau core network), reprezinta un risc de securitate semnificativ mai mare, la nivelul national si pentru reteau in ansamblul sau. Prin nucleul retelei se identifica partea centrala a unei retele mobile de comunicatii electronice care asigura servicii utilizatorilor potrivit profilului acestora si care este responsabila de realizarea unor functii critice precum autentificarea, localizarea, rutarea.- Furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice autorizati in conditiile ordonantei de urgenta a Guvernului 111/2011, cu modificari si completari prin legea 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot utiliza numai tehnologii, echipamente si programe software in retelele 5G realizate de producatori autorizati.- Tehnologiile, echipamentele si programele softwarre utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G, ai caror producatori nu obtin autorizare potrivit prevederilor prezentei legi, pot fi utilizate pentru o perioada de 7 ani, cu exceptia celor din nucleul retelei, care pot fi utilizate pentru o perioada de 5 ani, perioade ce se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.- Utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, ulterior a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori carora le-a fost retrasa autorizarea stabilita, in conformitate cu art. 3", conform raportului de admitere al comisiilor de specialitate ale Senatului.Initiativa legislativa mai precizeaza ca va constitui "contraventie utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori care nu au obtinut autorizarea stabilita de lege si se sanctioneaza cu amenda in cuantum cuprins intre 1% si 5% din cifra de afaceri".Totodata, "in cazul in care, ulterior acordarii autorizatiei, sunt identificate riscuri, amenintari si vulnerabilitati la adresa securitatii nationale si apararii tarii, autorizarea obtinuta este retrasa prin decizie a prim-ministrului, la solicitarea CSAT. Decizia prim-ministrului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei", conform proiectului de lege.Presedinta comisiei juridice Iulia Scantei a explicat amendamentele admise la proiect."Sunt sase amendamente admise, dintre care doua de fond si patru de tehnica legislativa. Pe fond, s-a permis tuturor furnizorilor, care vor fi in situatia de a li se retrage autorizatiile, in cazul furnizarii de echipamente sau servicii care implica tehnologia 5G, in acord cu legea, sa poata folosi 7 ani echipamentele de infrastructura si 5 ani, termenul adoptat de Camera sa ramana valabil, pentru zona de nucleu. Au fost corelate termenele incidente in cadrul contraventiilor", a spus Scantei.Ea a adaugat ca acest proiect de lege permite utilizarea celor mai inalte tehnologii, iar implicatiile sunt la nivel macro pentru intreaga societate, in toate domeniile, inclusiv cele care tin de zona de securitate si aparare nationala"."Avem anumite bariere legislative care sunt menite sa protejeze in ansamblu statul roman, domenii importante cheie din viata societatii romanesti, in fata unor vulnerabilitati, amenintari si riscuri, astfel cum au fost definite in preambulul acestei legi si care ar afecta dupa caz securitatea nationala sau apararea nationala", a conchis senatoarea PNL.Pe 19 mai, Camera Deputatilor a adoptat proiectul, in calitate de prim for sesizat, iar votul Senatului a fost unul decizional. Prin urmare, legea merge la promulgare.