Proiect de lege: In ce situatii se poate schimba la cerere numele si prenumele

Potrivit documentului citat, sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:- cand numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod;- cand persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in societate sub acest nume;- cand, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale in materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, in baza carora au fost eliberate alte acte;- cand persoana in cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte si doreste simplificarea acestuia;- cand persoana in cauza este cunoscuta cu un prenume si doreste adaugarea acestuia la prenumele initial, cu respectarea dispozitiilor legale privind numarul maxim de cuvinte din care poate fi format prenumele;- cand persoana in cauza poarta un nume de provenienta straina si solicita sa poarte un nume romanesc;- cand persoana si-a schimbat numele de origine straina intr-un nume romanesc, pe cale administrativa, si doreste sa revina la numele dobandit la nastere sau purtat anterior;- cand parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al parintilor lor, cu respectarea dispozitiilor art. 414;- cand persoana in cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei;- cand unul dintre soti sau ambii doreste/doresc schimbarea numelui de familie comun sau reunit purtat in timpul casatoriei, cu respectarea dispozitiilor art. 282 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si cu consimtamantul celuilalt sot, dat in forma autentica sau in fata ofiterului de stare civila;- cand persoana in cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior inregistrarii nasterii, in formele prevazute la art. 416 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, insa, intrucat nu s-a incuviintat si purtarea numelui de familie al acestuia, nu exista alta posibilitate de dobandire a numelui parintelui decat pe cale administrativa;- cand prenumele purtat este specific sexului opus;- cand persoanei i s-a incuviintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentand hotarare judecatoreasca definitiva;- cand persoana in cauza are numele schimbat in strainatate si nu are act administrativ strain, facand dovada cu privire la aceasta cu pasaportul/ actul de identitate emis de autoritatile straine;Conform proiectului de lege, sunt de asemenea considerate justificate si cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:- cand persoana in cauza a adoptat minori si doreste ca acestia sa poarte un alt prenume;- cand casatoria a incetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior casatoriei ori la numele de familie dobandit la nastere;- cand in urma divortului un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care provine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte numele dobandit la nastere;-cand in urma divortului un fost sot pastreaza numele de familie purtat in casatorie si doreste un nume purtat anterior casatoriei sau numele dobandit la nastere;- cand in urma incetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si, ca urmare a desfacerii acestei casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobandit la nastere;- cand fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut in casatorie, pentru a avea un nume comun cu copiii, cu consimtamantul fostului sot, dat in forma autentica sau in fata ofiterului de stare civila;- cand parintii au divortat, iar parintele care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei solicita pentru copil sa poarte acelasi nume de familie cu el;- cand s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si in urma desfacerii adoptiei persoana in cauza revine la numele de familie avut inainte de adoptie si doreste schimbarea numelui de familie al copilului/copiilor pentru a purta nume de familie comun;- cand unul dintre soti, la incheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot, nume pe care acesta l-a dobandit prin adoptie, iar ulterior incheierii casatoriei are loc desfacerea adoptiei si celalalt sot doreste sa poarte nume de familie comun cu acesta;- cand parintele caruia i-a fost incredintat un minor in urma divortului solicita ca acesta sa-i poarte numele de familie dobandit ca urmare a incheierii unei noi casatorii, cu consimtamantul sotului si al celuilalt parinte al minorului, dat in forma autentica sau in fata ofiterului de stare civila