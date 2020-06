Proiect in valoare de 3 milioane de euro pentru restaurarea cetatii dacice de la Sarmizegetusa Regia

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa, transmis, joi, de Consiliului Judetean Hunedoara, a fost obtinuta o finantare in valoare de aproximativ doua milioane de euro prin progamul RO-Cultura pentru conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentului Sarmizegetusa Regia.Este vorba despre proiectul "Capitala Daciei - muzeu viu al patrimoniului cultural european", depus prin programul RO-Cultura, apelul "Restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice", program finantat prin Granturi SEE (fonduri norvegiene) 2014-2021."Partenerul roman in cadrul proiectului este Fundatia Mihai Eminescu Trust, iar partenerul norvegian este More & Romsdal County Council. Valoarea nerambursabila a proiectului va fi de circa 2 milioane de euro, iar cofinantarea asigurata de Consiliul Judetean Hunedoara se ridica la aproximativ 1 milion de euro. Obiectivul proiectului este acela de a avea un monument istoric restaurat si revitalizat, valorificat cultural si economic, care sa atraga dupa sine cresterea cu cel putin 30% a numarului de vizitatori si sa readuca in atentia publicului o serie de activitati interactive, printre care si reinvierea unor mestesuguri traditionale (fieraria dacica, prin amenajarea unui atelier mobil)", se arata in comunicat.In cadrul proiectului vor fi derulate lucrari de restaurare, realizarea de structuri si panouri modulare amplasate in zona sitului cu scopul promovarii traditiilor mestesugaresti, a obiceiurilor populare din judetul Hunedoara si, implicit, din zona Sarmizegetusei, organizarea unei expozitii internationale, digitizarea si promovarea proiectului.Se are in vedere restaurarea intregului zid al cetatii si transformarea incintei militare intr-un "muzeu viu", completata cu cercetari arheologice, taluzari si amenajari ale terenului, refacerea si imbunatatirea infrastructurii de vizitare - trasee de acces, semnalizare, realizare lapidariu si adapost pentru vizitatori. Durata de implementare a proiectului este de 48 de luni.