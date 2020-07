Proiect legislativ: Ministerul Educatiei Nationale va avea posibilitatea sa emita tichete pentru prescolari si elevi de pana in clasa a IV-a, pentru plata serviciilor de tipul "Scoala dupa scoala"

Potrivit initiatorilor, tichetul are scop exclusiv educational, este netransferabil altor beneficiari, iar scolile sunt cele care deconteaza serviciul.Tichetul se acorda pe baza cererii parintelui/reprezentantului legal al copilului, pentru fiecare copil in parte."Masura vine si in sprijinul parintilor activi si ii incurajeaza pe acestia sa nu-si abandoneze locul de munca. Valoarea tichetului pe care am propus-o este stabilita in functie de indicatorul social de referinta si se indexeaza anual cu indicele de inflatie. El reprezinta un ajutor pentru fiecare elev si cuantumul acestuia va acoperi, integral sau partial, costurile scolii sau ale organizatiilor non-guvernamentale care se vor ocupa de copii, dupa finalizarea lectiilor", se arata in expunerea de motive a proiectului.Autorii proiectului explica necesitatea acestuia in contextul accesului limitat la scoala al copiilor din sistemul public de invatamant, din cauza situatiei materiale precare a familiilor din care fac parte, precum si a lipsei unei palete mai diversificate de servicii publice pentru copiii care "ar putea, ar vrea, dar nu pot merge la scoala"."Datele furnizate de Institutul National de Statistica (INS) ne arata faptul ca gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara, la inceputul anului scolar 2014 - 2015, a fost de 73,4%. Adica, 27% dintre copiii care ar trebui sa frecventeze scoala nu sunt cuprinsi in sistemul de invatamant obligatoriu", potrivit expunerii de motive.Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea articolului 58 din Legea Educatiei nationale nr.1/2011 a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza AGERPRES