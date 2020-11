Tren-tramvai intre Timisoara si Resita, drum expres Berzovia-Autostrada Vestului si patru benzi pana la Moravita. Parteneriat istoric intre judetele Timis si Caras-Severin

Administratiile celor doua judete, conduse de politicieni PNL , isi propun sa modernizeze infrastructura feroviara pentru implementarea solutiei de transport de tip "train-tram" ( tren -tramvai) pe ruta Resita Sud - Bocsa - Timisoara Nord si asigurarea legaturii cu Aeroportul "Traian Vuia". In plus, se are in vedere o asemenea solutie tehnica si pe ruta Berzovia - Oravita - Anina.Se urmareste construirea unui drum expres, cu trei benzi, intre Berzovia - Buzias - Topolovatul Mare - Autostrada A1. In plus, este in vizor si extinderea la patru benzi a drumului Mosnita Noua - Buzias (DJ 592), cat si modernizarea drumului interjudetean DJ 684 pe traseul DN 68A (Cosava) - Tomesti - Luncanii de Sus - limita de judet CS - DN 68 (Voislova), potrivit opiniatimisoarei.ro Un astfel de proiect creste sansele unei finantari europene, programul 2021-2027 punand accent pe modernizarea infrastructurii regionale de transport."Beneficiem de un context administrativ favorabil, in care partenerii nostri din Caras, atat de la judet, cat si de la municipiu, sunt pe aceeasi unda cu noi. Si ei, dar si noi, dezvoltam echipe performante de accesare a fondurilor europene. Nu sunt proiecte usor de realizat si nici nu vor fi facute peste noapte, dar nu am venit la Consiliu sa gandim marunt. Nu ne autoimpunem limite. Noua formula a puterii de decizie la nivelul celor doua judete va arata ca se poate sa ducem la capat proiecte mari", spune presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, potrivit sursei citate.Parteneriatul urmeaza sa treaca prin votul fiecarui consiliu, iar Timisul l-a aprobat deja in unanimitate.Citeste si: Primarul unei comune din Cluj a ramas fara mandat la doua luni dupa alegeri. Edilul a fost reales desi era condamnat la inchisoare