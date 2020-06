Proiectii de film pe acoperisuri si concerte in gradini la Street Delivery, in weekendul 3-5 iulie. Coordonator Street Delivery: "dam viata cartierelor pastrand distanta fizica"

Ziare.

"In 2020, dam viata cartierelor pastrand distanta fizica, dar aducandu-i pe oameni mai aproape de locul in care traiesc, de imediata vecinatate. Ne dorim ca locuitorii Bucurestiului sa gandeasca impreuna solutii de imbunatatire a vietii urbane, pentru a fi mai uniti si mai bine pregatiti pentru viitoare crize. Rezolutiile din izolare pot deveni solutii reale la problemele comunitatilor noastre. ReSolutii pentru oras!", spune Timea Hont, coordonatoare Street Delivery.Cele peste 40 de proiecte care au loc simultan prin tot orasul sunt impartite in patru categorii: Activare Urbana, Cultura Participativa, Interventii Artistice, Apropiere Comunitara si vor avea loc in mai toate cartierele Bucurestiului, din Chibrit pana in Pantelimon, din Aviatiei pana in Centru si mult dincolo. Totul pastrand masurile de siguranta anti-Covid-19, dar oferind oamenilor forme de cultura, interactiune si civism vitale pentru comunitati sanatoase."Criza declansata de pandemie poate fi o sansa pentru a scoate la iveala cele mai bune idei pentru cresterea calitatii vietii la nivel micro, comunitar. Societatea civila incepe sa isi ia din ce in ce mai serios rolul de gospodarire a propriilor cartiere", declara Dorothee Hasnas, curatoare, Ordinului Arhitectilor din Romania."Spatiu public = spatiu vital. E momentul sa aratam ca orasul e al oamenilor care il traiesc, nu doar al masinilor care il ocupa si ne fragmenteaza comunitatea. Ne luam strazile inapoi!", este de parere Cristian Neagoe, co-fondator & curator, Fundatia Carturesti De prin cartiereCa in fiecare an, calcanul de pe Arthur Verona isi schimba muralul, doar ca la aceasta editie nu va fi singurul perete cu o noua infatisare. Ziduri din Piata Chibrit, Tineretului, Grivitei, gangul de pe Campineanu, fatada Industriei Bumbacului (Timpuri Noi) si inca multe alte ziduri vor fi readuse la viata de artisti locali. In plus, pe malul raului va avea loc un teaser pentru Dambovita Delivery, o actiune de recuperare a spatiului public.Nu vor lipsi nici expozitiile sau instalatiile de arta: colectivul Local Design Circle va inaugura o structura expozitionala in cadrul UNArte, "PosterXPoem" ne propune un traseu poetic pe ziduri, designerul sarb Milos Jovanovic ne ofera realitati augmentate prin care putem vizita istorii alternative ale catorva puncte cheie din oras, iar proiectul "Inauntru" invita riveranii la un jurnal al experientei izolarii prin proiectii arhitecturale.Pentru cinefili, echipa Street Delivery a pregatit o selectie de scurtmetraje de la ShortsUp si Animest, iar Festivalul Filmului European aduce filme din izolare, prin proiectul Cinem@casa, care vor rula pe Aleea Mozaicului nr. 4 (Pantelimon) si la Deschis Gastrobar. Ioana Mischie va prezenta trailerul "Tangible Utopias", o experienta interactiva de realitate virtuala bazata pe scenarii de viitor imaginate de copiii din cadrul proiectului Government of Children.Scena de muzica se va muta in scari de bloc, piatete si gradini, iar coloana sonora va fi asigurata de Jurjak, Valeria Stoica, Gabriel Balasa, Alexandra Stroe, Cozy Poetry, Uncut initiat de Catalin Rulea si Soundsphere Live Show.Lista completa a proiectelor participante este disponibila pe site-ul https://street.delivery/, iar zonele activate in cadrul evenimentului pot fi localizate pe harta: https://bit.ly/2YIi0Vb.Proiectele vor avea loc offline, dar vor putea fi urmarite si pe paginile de Facebook si Instagram ale Street Delivery Bucuresti, intr-un program special de transmisiuni live pe parcursul intregului weekend."Street Delivery 2020 - ReSolutii pentru oras!" este un eveniment organizat de Fundatia Carturesti si Ordinul Arhitectilor din Romania, co-finantat prin #TimbrulDeArhitectura. Identitatea vizuala a editiei cu numarul 15 este semnata de Alina Bohoru, artist vizual.