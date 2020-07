Proiectul care ar trebui sa reglementeze izolarea si carantinarea in acord cu decizia CCR, dezbatut joi in Camera Deputatilor

Sedinta este programata la ora 13,00, conform deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.Purtatorul de cuvant al PSD Lucian Romascanu , a declarat ca proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere plenului Camerei Deputatilor cu "modificari majore", operate in Comisia juridica.PSD a organizat miercuri o dezbatere la Comisia juridica cu reprezentanti ai mai multor organizatii neguvernamentale pe tema proiectului, dupa ce presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu , a afirmat ca propunerea Guvernului este "un alt zombi legislativ".Guvernul a adoptat luni acest proiect, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat ca fiind neconstitutionale textele de lege privind starea de carantina si internarea obligatorie, pe motiv ca sunt lipsite de claritate si previzibilitate, au un caracter incert si dificil de anticipat si nu ofera garantii privind respectarea unor drepturi si libertati fundamentale.De asemenea, potrivit CCR , instituirea carantinei in Romania prin OUG reprezinta o veritabila privare de libertate si o restrangere a drepturilor fundamentale.Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei au creat un grup de lucru in vederea inaintarii unui proiect de lege pentru "punerea in concordanta" a prevederilor cu cerintele CCR.Premierul Ludovic Orban a calificat decizia CCR ca fiind de "o gravitate fara precedent", sustinand ca, de la inceputul epidemiei COVID-19, orice demers al Guvernului si al autoritatilor implicate in lupta impotriva acesteia a fost "boicotat, ingreunat" si "in multe momente sabotat literalmente de atitudinea unor lideri politici, de decizii care au fost luate impotriva vointei Guvernului si de atitudinea unor institutii publice care s-au comportat ca niste filiale declarate ale PSD".