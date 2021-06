Proiectul care ratifica acordul dintre Romania si SUA pentru cooperarea pe proiectele nuclearo-energetice, adoptat de Senat

Acordul va ramane in vigoare pentru o perioada de 30 de ani si va fi extins automat cu perioade succesive de 5 ani, daca una dintre parti solicita acest lucru. In perioada 7 - 9 octombrie 2020, la Washington, a fost parafat proiectul de Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul dezvoltarii proiectelor nuclearo - electrice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, prin care se va retehnologiza Unitatea 1 si se va extinde capacitatea CNE Cernavoda, prin construirea Unitatilor 3 si 4, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Energiei. Tehnologia utilizata in dezvoltarea unitatilor 3 si 4 va fi CANDU 6.Ulterior, in data de 9 decembrie 2020 acordul intre cele doua guverne a fost semnat si la Bucuresti in prezenta ministrului Energiei Virgil Popescu , a premierului interimar de atunci Nicolae Ciuca , Aleshia Duncan, Departamentul Energiei din SUA, Kimberly Reed, presedintele Bancii de Import-Export a SUA si a ambasadorului SUA in Romania de la acea vreme, Adrian Zuckerman, mai indica sursa citata.Pe 10 martie, Guvernul a adoptat proiectul de lege pentru ratificarea acordului intre Executivul Romaniei si cel al SUA privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din tara noastra. Initiativa legislativa a fost trimisa in procedura de urgenta in Parlament.Pe 12 mai, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege, in calitate de prim for sesizat, iar votul Senatului a fost decizional. Prin urmare, legea merge la promulgare.