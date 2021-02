Promisiunea lui Nasui: "Masurile pe care dorim sa le propunem la PNRR sunt masuri active, mai ales pentru forta de munca"

"In ceea ce priveste turismul, cea mai buna solutie nu este atat de mult sa generam noi, in minister, proiectele, ci sa fim o infrastructura pentru industrie, sa genereze proiecte si pentru acele faimoase OMD-uri (Organizatiile de Management al Destinatiilor), sa operationalizam aceste OMD-uri, sa fie practic o colaborare intre stat, autoritati locale si industrie pe dezvoltarea destinatiilor, pe dezvoltarea traseelor turistice si pe dezvoltarea industriei acesteia, folosind fondurile din PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta).CITESTE SI: Claudiu Nasui: Masura "zero taxe pe salariul minim", implementata gradual, pe parcursul a cinci ani Avem acum oportunitati, mai tine si de noi sa le atingem. Romania are o geografie favorabila turismului, un potential foarte mare care trebuie fructificat. Masurile pe care le-am discutat deja cu mediul de afaceri si pe care dorim sa le propunem mai departe la PNRR sunt masuri active, mai ales pentru forta de munca. Exista o penurie a fortei de munca, exista un deficit al fortei de munca destul de accentuat in multe zone, dar si in Horeca si in turism - si acolo ar trebui sa actionam", a mentionat Claudiu Nasui, la conferinta 'Relansarea turismului romanesc pe coordonate de sustenabilitate'.CITESTE SI: Claudiu Nasui: Masura "zero taxe pe salariul minim", implementata gradual, pe parcursul a cinci ani Acesta a spus ca doreste sa se actioneze printr-o "masura care sa incurajeze si activarea fortei de munca in zonele in care e nevoie de ea si sa incurajeze munca declarata"."Vrem sa actionam printr-o masura care sa incurajeze si activarea fortei de munca in zonele in care e nevoie de ea si sa incurajeze munca declarata. Acesta este un flagel al Romaniei, nu doar in turism. Antreprenorii care platesc toate taxele, angajeaza oficial, sunt in dezavantaj fata de cei care nu ar face lucrul acesta. Acesta este un lucru care ar trebui ca minister sa-l constientizam si sa luptam impotriva lui, nu atat de mult prin mijloace coercitive, cat prin mijloace stimulative de genul masurilor pe care avem de gand sa le prezentam si pe care le-am discutat deja si cu mediul de afaceri", a adaugat ministrul.El a subliniat ca una dintre marile probleme cu care se confrunta turismul in Romania este cea de supravietuire la criza actuala."Chiar ieri (luni, n.r.) am avut o intalnire cu reprezentanti ai Horeca si saptamanile trecute am avut numeroase intalniri cu ei tocmai pentru a gasi solutii, bule de oxigen cum le numim, fie prin anumite inlesniri, fie chiar prin masuri active pentru a putea asigura supravietuirea unor afaceri, industrii care au contribuit la bunastarea Romaniei, care au fost bun platnici, dar care in momentele acestea, din cauza pandemiei, nu mai pot functiona in parametri normali si chiar sunt nevoiti sa se inchida. Lucrul acesta este trist pentru ca se pierde know-how, se pierde capacitatea de a te dezvolta si se pierde o industrie si, atunci, interesul nostru este sa nu se piarda lucrurile acestea, sa ii ajutam sa fim foarte proactivi in masurile pe care le adoptam", a mai spus Claudiu Nasui.