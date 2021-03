Promisiunea lui Voiculescu: "Pana la sfarsitul mandatului, datele despre infrastructura spitaliceasca vor fi publice"

El a fost intrebat cu privire la rapoartele in cazul incendiilor de la "Matei Bals" si spitalul din Piatra Neamt."Daca un singur lucru din acele rapoarte ar fi fost util pentru oameni pentru a fi in siguranta in spitale , (...) l-am fi prezentat imediat", a spus Voiculescu, la Parlament.CITESTE SI: Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, despre reintroducerea unor masuri mai dure: "Daca lucrurile merg asa in continuare, nu putem exclude restrictii" El a afirmat ca garanteaza ca echipa de la Ministerului Sanatatii face tot ce poate ca lucrurile sa mearga catre siguranta pacientilor in spitale."Este unul dintre proiectele la care lucram, ca fiecare spital sa aiba date deschise inclusiv despre starea instalatiei electrice sau starea in general a infrastructurii spitalicesti si cu mult mai mult decat atat. Pana la sfarsitul acestui mandat despre fiecare spital veti avea date publice", a mai spus ministrul Sanatatii.