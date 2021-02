Promisiunile lui Ludovic Orban. Programele de investitii care vor continua si in 2021

"Masurile de sprijin pentru economie, sub forma unor programe de creditare cu garantii de stat, precum IMM Invest, Agro Invest, IMM Leasing sau IMM Factor, adoptate de Guvernul Romaniei in 2020, vor continua si in acest an si vor fi deschise pentru noi beneficiari, cel putin pana la 31 decembrie 2021. Comisia Europeana a apreciat eficienta acestor programe la nivelul statelor membre si a adoptat o noua prelungire a Cadrului temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat pentru companiile afectate de pandemia COVID-19 pana la 31 decembrie 2021", a scris Orban pe Facebook El a mentionat ca avut o colaborare foarte buna cu Comisia Europeana in ceea ce priveste adoptarea acestor mecanisme de raspuns imediat la dificultatile economice si financiare provocate de pandemia COVID-19.CITESTE SI: Orban anunta ca se va mentine gratuitatea transportului pentru studenti, insa doar pe ruta dintre domiciliu si localitatea in care studiaza "In 2020, Guvernul pe care l-am condus a adoptat mai multe programe de garantare pentru asigurarea accesului la finantare pentru companii, in contextul crizei provocate de pandemia COVID-19, care au avut un impact substantial in economie prin salvarea multor afaceri si a locurilor de munca asigurate de acestea. Unul dintre aceste programe, IMM Invest, a devenit cel mai de succes program de garantare pentru companii din Romania prin acordarea a 25.586 de finantari garantate de stat in 2020, in valoare de peste 15 miliarde de lei, in doar 6 luni de la adoptare", a sustinut Ludovic Orban Orban a transmis antreprenorilor ca si in acest an vor fi folosite toate resursele bugetare disponibile si mecanismele europene pentru relansarea cresterii economice."Vreau sa asigur antreprenorii si companiile din Romania, care fac eforturi pentru continuarea afacerilor in conditiile economice dificile provocate de pandemia COVID-19, ca vom folosi si in 2021 toate resursele bugetare disponibile si mecanismele europene de sprijin posibile pentru relansarea cresterii economice pe care o asteapta romanii", a mai scris liderul PNL.