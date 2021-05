Proprietarul armei cu care un copil si-a ucis accidental fratele, arestat preventiv

"In continuarea cercetarilor, instanta de judecata a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile, a barbatului, de 49 de ani, din Targu Mures. In cauza, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, uz de arma neletala fara drept si complicitate la uz de arma neletala fara drept", a transmis, miercuri,5 mai, IPJ Mures.Barbatul a fost retinut in urma cu o zi, iar cercetarile in acest caz sunt continuate de politisti si procurori.Incidentul a avut loc luni, la o cabana din judetul Mures, unde un copil de 8 ani a gasit arma nesupravegheata si si-a impuscat de la mica distanta fratele cu 3 ani mai mic. Desi arma nu este letala, copilul a fost impuscat de la mica distanta si nu a putut fi salvat.