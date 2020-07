Proprietarul gigantului turistic Christian Tour: "Observam o intensa reticenta a turistilor romani de a calatori"

Pandel a vorbit despre cum se desfasoara cursele aeriene charter catre Grecia, in contextul regulilor impuse de guvernul elen, si despre cum s-a modificat comportamentul turistilor in ultima perioada.Firma Christian Tour este principalul operator turistic din Romania pe relatia cu Grecia. Societatea are curse aviatice sezoniere catre mai multe destinatii din Grecia.Grecia este una dintre destinatiile preferate de romani in sezonul estival, astfel ca sezonul acesta a fost cu totul neobisnuit atat pentru turisti , cat si pentru agentiile de turism.Incertitudinea privind evolutia pandemiei de COVID-19 determina guvernele statelor sa ia decizii rapide, toate aceste schimbari fiind un impediment pentru turism."Situatia tuturor calatoriilor in aceasta perioada de pandemie este una cu siguranta anormala fata de un sezon obisnuit. Incertitudinea si frecventele schimbari in politica fiecarui stat de a asigura masuri sanitare potrivite pentru populatie impacteaza decisiv decizia de calatorie in randul turistilor nostri.Cursele charter cu avionul spre Grecia se desfasoara in parametri normali in ultimele zile si nu am intampinat situatii speciale. Suntem pregatiti in orice moment sa oferim suport turistilor nostri in functie de deciziile autoritatilor, chiar daca de cele mai multe ori este un demers greoi, noi ca agentie de turism neavand nicio influenta in deciziile cu privire la conditiile de calatorie solicitate de diverse tari", explica Cristian Pandel.Grecia a adoptat mai multe masuri in ultima luna, a inchis cinci dintre vamile terestre cu Bulgaria de la 1 iulie, a introdus obligativitatea completarii unui forumar pentru trecerea granitei inainte de plecare, termen care s-a tot modificat, a introdus testarea aleatorie a pasagerilor initial, iar in momentul actual guvernul elen a impus rezultatul negativ de COVID-19 la granita, pe cheltuiala turistilor."La acest moment provocarea majora este realizarea testelor COVID-19 impuse pentru calatorii care tranziteaza punctul de trecere vamala de la Promachonas", spune Cristian Pandel.Pe de alta parte, chiar daca turistii sunt dispusi sa se testeze si sa suporte cheltuielile, clinicile din Romania inregistreaza foarte multe cereri, astfel ca programarile se fac foarte tarziu, oamenii riscand sa isi piarda vacantele programate din aceasta cauza."De indata ce am aflat de masurile anuntate de Guvernul elen, am depus toate eforturile pentru a gasi parteneriate cu clinici specializate in realizarea rapida a acestor teste impuse. Suntem in continuare in discutii cu astfel de entitati, insa din pacate si capacitatea acestora este destul de limitata. Din acest motiv, pentru pasagerii cu calatorii imininente, in saptamana 13-19.07.2020 am oferit solutii de reprogramare la o data ulteriora din acest sezon, pentru a avea timpul necesar realizarii testelor", explica Cristian Pandel.Cheia a fost, in aceasta perioada, reorientarea si adaptarea cat mai rapida, astfel ca agentiile de turism au improvizat tot felul de metode prin care sa se asigure ca turistii isi pot face in continuare vacantele."Am introdus si o cursa charter directa Bucuresti-Salonic, pentru a deservi cea mai mare parte a turistilor care aveau vacante programate pe Riviera Olimpului sau in Halkidiki. Astfel, putem oferi optiunea de mutare de pe autocar/ transport propriu pe o cursa charter avion , la tarife minime de 150 euro/persoana tur-retur, cu toate taxele si bagajele incluse. Cu toate ca este un risc semnificativ pe care il asumam, prin puterea grupului de companii din care facem parte si a nou-lansatei companii aeriene pe care o detine acesta - Animawings - am reusit sa lansam rapid cursa si sa putem oferi variante turistilor", adauga Cristian Pandel.Turistii romani isi planificau vacantele din timp, chiar cu un an inainte, dar acest comportament tinde sa dispara din cauza pandemiei, intervenind teama."Principala problema intampinata este doar teama de a mai calatori din partea turistilor romani si, astfel, imposibilitatea de realizare a programelor turistice planificate inca din urma cu 9-10 luni, de la finele anului 2019. Momentan observam doar o intensa reticenta pentru a calatori si pentru a face planuri pe termen lung cu privire la vacante", declara Cristian Pandel.Cu toate ca turismul s-a pus in miscare si ca oamenii se pot deplasa, nu toate destinatiile sunt accesibile."Din punctul nostru de vedere, mai toate destinatiile turistice au fost afectate, insa de departe destinatii precum Turcia, Egipt sau Tunisia, pe care le-am operat cu succes in anii trecuti si pe care aveam un volum foarte mare de turisti, nu pot fi operate nici la acest moment. Ceea ce produce noi efecte negative asupra activitatii noastre de touroperare", spune proprietarul Christian Tour.Oamenii sunt mult mai interesati sa isi petreaca vacantele in tara in ultimii ani, dar pandemia de COVID-19 nu i-a determinat sa renunte complet la concediile in afara Romaniei."Ȋn ultimii ani s-a inregistrat o crestere substantiala a interesului pentru turismul in Romania, impulsinat cu siguranta si de tichetele de vacanta oferite pentru angajatii din sistemul de stat. Anul acesta urmeaza doar trendul firesc al ultimilor ani, fara a se inregistra vanzari record pentru aceste destinatii interne . Situatie partial explicata prin oferta destul de limitata de unitati de cazare similare ofertei din alte tari (Grecia, Bulgaria, Turcia)", completeaza Cristian Pandel.In timpul starii de urgenta, intreaga activitate a industriei turismului a fost oprita, astfel ca pierderile financiare inregistrate au fost foarte mari."Pe durata a mai bine de 3 luni de zile (martie-iunie) volumul de new business a fost la zero. Practic, am desfasurat activitatea cu un personal redus si am deservit turisti cu vacante achizitonate anterior pandemiei", explica Pandel.Angajatii agentiilor de turism au intrat in somaj tehnic, dar aceasta varianta nu mai este posibila in momentul actual, cu toate ca inca exista dificultati."Am avut aproximativ 80% dintre angajati in somaj tehnic, in perioada aprilie-iunie. Dupa aceasta data, sectorul agentiilor de turism nu a mai indeplinit conditiile somajului tehnic, considerandu-se ca activitatea se poate desfasura normal. Din pacate insa, chiar daca activitatea am putut sa o reluam, vanzarile s-au mentinut la un minim istoric si in plus, situatia incerta cu privire la restrictiile de calatorie a avut efecte negative asupra realizarii programelor turistice programate", concluzioneaza Pandel.