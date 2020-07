Proprietarul unei agentii de turism care organizeaza vacante in Grecia: Turistii se tem sa faca testul. Ii sperie mai mult carantina, decat anularea vacantei

Pe langa formular, cetatenii romani sunt nevoiti sa prezinte si un test negativ pentru infectia cu COVID-19, efectuat cu 72 de ore inainte de plecare."Principalele probleme sunt cauzate de ultimele masuri luate de guvernul grec. Vorbim si despre teama de a face testul. In cazul in care rezultatul este pozitiv, pe turisti ii sperie mai mult carantinarea decat anularea vacantei. Tarifele sunt foarte mari pentru testare. De exemplu, o familie compusa din 2 adulti si 2 copii ar plati aproximativ 1400-1500 RON pentru teste, adica sejurul in Grecia ar putea sa fie mai ieftin decat testarea. Se adauga si teama de infectare in Grecia si cea de carantinare la intoarcere", explica Laurentiu Ionescu.Toate aceste masuri provoaca pierderi financiare, oamenii incepand deja sa isi anuleze vacantele: "In ultimele cinci zile am anulat in jur de 10 camere pentru sejururi programate intre 25 iulie si 22 august, toti turistii dorind acelasi sejur pentru anul 2021, fara rambursarea sumelor achitate. Motivele sunt cele pe care le-am enumerate anterior. In conditiile de acum, precum si a unor posibile masuri restrictive viitoare, pierderea agentiei anul acesta va fi undeva intre 60-70%", adauga Laurentiu Ionescu.Turismul a fost unul dintre cele mai afectate domenii de la inceputul pandemiei de coronavirus , iar diferentele dintre sezonul din 2019 si cel din 2020 fiind, deja, colosale."In anul 2019, agentia mea a avut 1000 turisti in Thassos. Anul acesta, incepand cu 27 iunie, cand am inceput sezonul si au intrat la cazare primii turisti si pana in prezent, am avut doar 45 de turisti. Pana la sfarsitul sezonului 19 septembrie, mai sunt inscrisi inca aproximativ 300 de turisti. Cu alte cuvinte, pentru anul 2020, numarul total al celor ce merg in Thassos prin agentia noastra va fi de 350-400 de turisti, tinand cont si de numarul camerelor libere din prezent", declara Laurentiu Ionescu.Preturile din Thassos, una dintre destinatiile preferate ale Romanilor din Grecia, nu s-au modificat aproape deloc."Preturile de anul acesta din insula Thassos sunt asemanatoare cu cele de anul trecut, la unele produse chiar usor mai ieftin. Cateva exemple ar fi cazarea in vile sau studiouri, 35-50 de euro camera pe noapte, hotel de trei stele, 50-70 de euro camera pe noapte, cu mic dejun inclus, sezlong plaja, 3-4 euro pentru persoana sau echivalentul servirii unei bauturi, la taverne calamarii cu cartofi costa 6-7 euro portia, salata greceasca 4-5 euro, berea 2,5-3 euro", relateaza Laurentiu Ionescu.Romanii sunt pe primul loc, 70% dintre turisti sunt romani. Situatia nu s-a schimbat, anul trecut romanii ocupand tot primul loc. Anul trecut pe locul doi erau bulgarii, iar pe locul trei slovacii, spune Laurentiu Ionescu."Spre sfarsitul lunii iulie, in functie de numarul de cazuri noi aparute in Romania, guvernul grec va discuta posibilitatea inchiderii granitelor pentru turistii romani si nu numai. Totul depinde de raportarile zilnice din tara noastra si desigur a celor depistati pozitiv in Grecia. Pentru mine, ca agentie de turism, singura solutie salvatoare ar fi ca proprietarii greci sa accepte anul acesta plata doar pentru camerele ocupate, iar restul rezervarilor anulate si mutate in sezonul 2021 sa fie negociate cu proprietarii la aceleasi tarife si conditii ca anul acesta", concluzioneaza Laurentiu Ionescu.