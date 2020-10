Propunerea specialistilor in sanatate pentru campania electorala: Evenimente cu maxim 20 de persoane in interior si 50 in exterior, cu purtarea obligatorie a mastii de protectie

CNSU a facut, marti seara, propuneri Guvernului pentru organizarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare.Potrivit documentului adoptat de CNSU se permite organizarea si desfasurarea evenimentelor/intrunirilor in cadrul campaniei electorale cu obligatia organizatorilor de a asigura respectarea urmatoarelor masuri:a) purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toti participantii la evenimente/intruniri;b) efectuarea triajului observational si dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care intra/sosesc in spatiul in care se desfasoara evenimentele/intrunirile;c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre participantii la evenimente/intruniri, inclusiv cele desfasurate pe strada sau din usa in usa;d) afisarea regulilor de acces si de protectie individuala in locuri vizibile in spatiile in care se desfasoara evenimentele/intrunirile;e) limitarea numarului participantilor la maximum 20, in cazul evenimentelor/intrunirilor/actiunilor desfasurate in spatiu inchis si a duratei acestora la maximum doua ore;f) limitarea numarului participantilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana, in cazul evenimentelor/ intrunirilor/actiunilor desfasurate in aer liber;g) limitarea numarului persoanelor care se deplaseaza in grup sau formeaza un grup la maximum 6, in cazul actiunilor desfasurate pe strada;h) limitarea numarului persoanelor care compun echipele la maximum 2, in cazul actiunilor din usa in usa;i) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie materialele de propaganda electorala, inaintea inceperii actiunii;j) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a anuntat, marti seara, ca se va propune parelungirea starii de aleeta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand din 15 octombrie.Alegerile parlamentare sunt programate in 6 decembrie, iar campania electorala incepe in 6 noiembrie.