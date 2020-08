Propunerile medicilor de familie pentru noul an scolar: renuntarea la adeverinte, vacinarea antigripala gratuita si crearea programului "Masca si Dezinfectantul"

Astfel, medicii de familie propun informarea parintilor astfel incat sa ii tina acasa pe copii la primele semne de afectiuni respiratorii, renuntarea la eliberarea unor documente cerute la inceput de an scolar medicilor de familie, vaccinarea antigripala gratuita a elevilor, dar si "transformarea programului Cornul si Laptele intr-un program de tip Masca si Dezinfectantul"."In contextul pandemiei cu SARS Cov-2, debutul anului scolar 2020-2021 este o mare provocare mare nu doar pentru populatie, cadre didactice si autoritati , ci si pentru medicii de familie. Societatea Nationala de Medicina Familiei, la solicitarea membrilor sai, a facut o analiza a principalelor probleme care pot sa apara in aceasta perioada si a stabilit o serie de propuneri pentru preintampinarea lor si pentru diminuarea riscurilor atat pentru profesionisti cat si pentru pacienti", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de SNMF.Potrivit sursei citate, toamna exista o incidenta crescuta a virozelor respiratorii si debutul infectiilor gripale, la care se adauga, in acest an, o transmitere comunitara crescuta a infectiei cu SARS COV2. In plus, inceperea anului scolar implica o intensa activitate birocratica medicala, intrucat se cer avize, scutiri, adeverinte, dosare medicale etc. si se aglomereaza activitatea la cabinete pentru obtinerea acestor acte medicale.Astfel, SNMF prezinta o serie de masuri pentru a incerca limitarea raspandirii infectiei cu SARS Cov-2 in contextul inceperii anului scolar.1. Responsabilizarea si implicarea familiei, pentru a fi identificate rapid cazurile de copii cu afectiuni respiratorii acute si izolarea acestora la domiciliu."Nu exista criterii clinice validate stiintific de diferentiere clinica certa intre infectia COVID 19, gripa si virozele sezoniere; prezenta in scoala si ulterior in salile de asteptare de la cabinetele de medicina de familie, a elevilor cu oricare dintre afectiunile enuntate reprezinta un risc semnificativ pentru raspandirea acestor boli, inclusiv a infectiei cu SARS COV 2", afirma reprezentantii medicilor de familie.SNMF propune distribuirea de materiale cu informatii clare, scurte si precise catre parinti privind identificarea precoce a semnelor de infectii respiratorii si instruirea parintelui in scoala, prin intermediul media, cabinete, cu privire la atitudinea de urmat: copilul va fi retinut la domiciliu chiar si la semne minore de boala si medicul de familie va fi contactat telefonic.2. Renuntarea la birocratia specifica inceputuilui de an scolar, pentru limitarea prezentarii la cabinetele medicilor pentru demersuri birocratice care suporta amanare si pentru care este dificil de realizat o programare fara a afecta ingrijirea persoanelor care se prezinta pentru starea de boala.Astfel, se propune sa renunte la eliberarea:- adeverintelor medicale care sa ateste capacitatea copilului de a participa la orele de sport. Vor fi solicitate medicilor de familie doar adeverinte care atesta incadrarea intr-o categorie scutita de efort fizic;- aviz epidemiologic pentru (re) intrarea in colectivitate;fisa de vaccinari;- adeverinte de boli cronice pentru parinti (desi nu exista aceasta cerinta in legislatie, anumite scoli si licee solicita astfel de documente);- adeverinta medicala pentru inscrierea in colectivitate (desi este nevoie de acest document numai la intrarea intr-un nou ciclu de invatamant, unele unitati scolare solicita pentru toti elevii un astfel de document, care are doua pagini si presupune examen clinic complet pe aparate si sisteme, inregistrarea greutatii, inaltimii, TA etc.)Totodata, se propune utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta in situatia in care scoala solicita anumite documente pe care medicul de familie le elibereaza, comunicare intre medic de familie, scoala si parinte.3. Alte propuneri, precum redirectionarea fondurilor din programe sociale, vaccinarea antigripala gratuita a copiilor de varsta scolara, proceduri clare pentru testarea si managementul copiilor din colectivitati suspecti de infectia cu SARS COV-2 (conform definitiei de caz)."Propunem transformarea programului Cornul si Laptele intr-un program de tip Masca si Dezinfectantul, astfel incat fondurile deja prevazute in buget sa fie cheltuite mai eficient si mai riguros, pe langa fondurile necesare pentru investitii specifice perioadei epidemice", arata Societatea Nationala de Medicina Familiei.