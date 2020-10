Protest al angajatilor HoReCa in Piata Victoriei din Bucuresti. "Nu vrem sa stam cu mana intinsa"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Estimarea cu privire la numarul participantilor ii apartine lui Ninel Danila, patronul unui restaurant din Capitala si unul dintre initiatorii actiunii programate pentru ora 20.00.El a motivat prin faptul ca au fost destul de multe repercursiuni in urma faptului ca industria s-a inchis in perioada anterioara si "acum nu mai vrem sa mai trecem prin asa ceva"."Nu exista niciun orizont in treaba asta pentru ca, daca se intampla ca numarul de cazuri sa creasca, va dati seama ca nu se va mai deschide nimic in perioada urmatoare. Si noi vrem sa stim care este ajutorul clar din partea Guvernului pentru noi. Nu stam cu mana intinsa, nu vrem sa stam cu mana intinsa. Eu, personal, niciodata nu am stat, muncesc de 25 de ani in domeniul acesta, dar nu mai imi permit sa stau acasa si nu mai am solutii", a afirmat Danila.Intrebat daca se asteapta sa fie primiti in aceasta seara de autoritati la discutii, el a spus ca nu acesta este scopul protestului."Noi am scris pe Facebook care sunt intrebarile la care am avem nevoie de niste raspunsuri si mai sunt altele pe care o sa le discutam in Piata si o sa le postam pe Facebook. Nu vrem sa ne intalnim cu... Noi nu suntem organizatori ai acestui eveniment . Noi ne-am intalnit ad-hoc aseara in Piata, dupa ce s-a anuntat problema aceasta, s-au anuntat restrictiile si am stat de vorba. Nu stiam ce sa facem, cum sa facem ca sa fim o voce care sa ne reprezinte. Si am creat un eveniment pe Facebook. Am fost 25 - 30 de persoane.Am creat acest eveniment pe Facebook care a luat amploare. Noi cunoastem foarte multa lume din domeniu. Ne-au sunat o gramada de prieteni. Toata lumea este de acord ca trebuie facut ceva. Este prima data cand HoReCa reactioneaza si va repet: Doamne fereste! Avem parinti, avem frati, avem surori, nu ne permitem sa riscam cumva sanatatea publica. Nu despre asta e vorba. Vrem niste solutii. Ok, inchidem, dar nu o jumatate din Romania lucreaza si jumatate nu lucreaza. Asta vreau sa va spun.Se judeca cu jumatati de masura. Ati vazut ce a fost azi la metrou , de exemplu. Deci, vreau sa va intreb un lucru: de ce la noi s-a putut inchide de pe o zi pe alta - si eu am marfa perisabila, am marfa in frigidere de 20.000 de lei, ce fac cu ea? - si de ce la metrou nu a fost o reactie rapida cand s-a intamplat ce s-a intamplat astazi, sa vina Jandarmeria si sa inchida accesul la metrou pentru alte persoane?", a explicat acesta.In ceea ce priveste numarul estimat de participanti la protest, Danila a mentionat ca se asteapta la mai mult de 2.500 de persoane."Noi suntem surprinsi de numarul acesta. Noi o sa mergem, o sa pastram distantarea. Daca vedem ca cineva depaseste vreo limita a bunului simt vom interveni. Nu ne permitem sa ne arate lumea cu degetul. Vrem sa fie un protest pasnic din care sa se vada ca suntem si noi o forta, sa se vada ca suntem o cantitate care nu este neglijabila si atata tot. Dar nu stiu cati oameni ar trebui fie la un protest. Sper sa nu avem incidente; nu este cazul, pentru ca nu mergem acolo sa ne certam cu nimeni. Suntem apolitici. Nu ne intereseaza PSD PNL , cine conduce. Ne intereseaza sa avem un raspuns la toate lucrurile acestea....Eu zic ca 2.500 de persoane o sa fie sigur. Acum, sa nu avem o surpriza sa vina mai multa lume, pentru ca vad o mobilizare masiva", a adaugat el.La ora 18.00 isi anuntasera participarea la protest pe Facebook 2.800 de persoane, iar 6.400 erau interesate.De asemenea, pe pagina de Facebook a protestului au fost postate cateva intrebari la care cei din industrie asteapta raspuns din partea autoritatilor."Intrebari fara raspunsuri: 1. Cum e posibil sa fim inchisi de pe o zi pe alta? 2. Ce se intampla cu chiriile? 3. Ce se intampla cu taxele aferente acestei perioade? 4. Ce se intampla cu marfa perisabila din stoc? 5. In cat timp se plateste somajul tehnic? 6. Exista variante de ajutor din partea statului pentru aceasta perioada? 7. Cum procedam cu creditele, leasingurile pentru echipamente si celelalte plati pe care nu le putem onora?", intreaba angajatorii din industria HoReCa.Pagina de Facebook a evenimentului poate fi vizualizata aici