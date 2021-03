Liderii AUR instiga la proteste in toata tara fata de noile restrictii anti-COVID: "Romania fierbe si isi vrea libertatea inapoi"

In Bucuresti, manifestatiile se anunta in Piata Universitatii."Romania fierbe si isi vrea libertatea inapoi. Guvernul e surd si mut. Presa corupta tace complice. Astazi (ora 17:00) iesim, din nou, in strada, in fata Prefecturii din fiecare judet. In Bucuresti ne vom alatura protestului din Piata Universitatii. Libertate!", este mesajul distribuit de AUR. Membrii partidului au creat inclusiv un eveniment pe Facebook cu aceasta ocazie. Pana acum, circa 110 oameni au spus ca participa, iar peste 250 sunt interesati.In plus, au adresat o scrisoare Guvernului prin care cer ridicarea tuturor restrictiilor "ilegale, incoerente si irationale", explicatii privind decizia purtarii mastii in spatiile publice inchise si deschise si demisia premierului Florin Citu si a sefului DSU, Raed Arafat