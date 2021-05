Protest cu tractoare, la Palatul Parlamentului. Cum va fi afectat traficul de utilajele agricole aduse in Capitala

"Membrii Asociatiei Forta Fermierilor isi propun ca prin acest protest public sa opreasca bataia de joc la care este supus sectorul agroalimentar: subventii de la bugetul national injumatatite fata de 2020, intarzierea demararii noilor sesiuni de depunere a proiectelor europene, blocajul financiar din sectorul cresterii bovinelor, colapsul sectorului de crestere a porcinelor, problemele noi din sectorul cresterii pasarilor, renuntarea la programul Tomata, excluderea investitiilor in irigatii si a celor opt depozite regionale din PNRR, riscul de insolventa pentru fermierii afectati de seceta in 2020 din cauza neacordarii despagubirilor, lipsa unei consultari reale cu fermierii pentru implementarea Politicii Agricole Comune 2021-2027", au transmis organizatorii.Protestul este autorizat de catre Primaria Municipiului Bucuresti si are doua componente: intre 12.00 - 12.30, deplasare cu tractoarele in jurul Palatului Parlamentului, cu punct de plecare si incheiere parcarea de langa Academia Romana din Calea 13 Septembrie si intre 12.30-16.00, protest al fermierilor in fata Palatului Parlamentului in alveola din dreptul Parcului Izvor."Acest protest este al tuturor fermierilor romani, fie ca sunt din sectorul vegetal, fie ca sunt din zootehnie. Subfinantarea cronica a agriculturii este o problema la nivel intregii tari. Vorbim de securitatea alimentara a Romaniei si de viitorul satului romanesc. Toti fermierii care doresc sa vina la acest protest sunt bineveniti, este important ca mediul asociativ din agricultura sa vorbeasca pe o singura voce.Am ales ca loc al protestului Palatul Parlamentului pentru ca Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman, conform Constitutiei. Iar acesti fermieri, carora le-a ajuns cutitul la os, sunt parte a poporului roman, si hranesc acest popor, iar semnalul lor de alarma trebuie ascultat si, mai departe, gasite solutii pentru rezolvarea problemelor din agricultura", a declarat Vlad Macovei, presedintele Asociatiei Forta Fermierilor.Organizatorii au precizat ca revendicarile lor nu au caracter politic si nu vor permite transmiterea de mesaje politice pe durata protestului.Asociatia Forta Fermierilor a organizat, in 18 si 22 februarie 2021, doua actiuni de pichetare a sediului Ministerului Agriculturii pentru a protesta public impotriva neincluderii in Legea Bugetului de Stat din acest an a despagubirilor de seceta, in ciuda promisiunilor repetate ale ministrului Agriculturii, Adrian Oros Brigada Rutiera a Capitalei a transmis detalii despre derularea protestului, astfel incat traficul sa fie cat mai putin afectat:- intre orele 11.30-12.00, afluirea utilajelor in parcarea Academiei Romane din Calea 13 Septembrie;- intre orele 12.00-12.30, deplasarea cu utilajele agricole in jurul Palatului Parlamentului, pe urmatorul traseu: Calea 13 Septembrie (coborare) - Bd. Libertatii (stanga) - Bd. Natiunile Unite (stanga) - Piata Arsenalului (stanga) - punct final parcarea Academiei Romane.Deplasarea se va face pe banda 1 de circulatie cu respectarea tuturor normelor rutiere in vigoare, iar dupa terminarea turului din jurul Parlamentului defluirea cu utilajele mentionate mai sus se va face in mod individual."Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa pastreze o distanta suficienta pentru a putea frana in conditii de siguranta, sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate si sa respecte semnalele si indicatiile politistilor rutieri. Pietonilor le recomandam sa circule doar pe trotuare, traversarea strazii sa o faca doar prin locurile special amenajate si la culoarea verde a semaforului electric, dupa ce s-au asigurat temeinic, iar conducatorii de vehicule le-au inteles intentia de a traversa", au transmis politistii.