UPDATE. Mii de protestatari la Chisinau. Maia Sandu: Rabdarea noastra este pusa la grea incercare. Dodon da foc la tara!

UPDATE. Mii de moldoveni din toate raioanele Republicii Moldova au venit duminica la Chisinau pentru a participa la o actiune de protest organizata la apelul presedintelui ales, Maia Sandu, si sustinuta de majoritatea partidelor din opozitie (proeuropene) pentru a cere demisia guvernului si dizolvarea parlamentului, relateaza Deschide.md, Radio Chisinau si AFP.Manifestantii cer demiterea guvernului Chicu si declansarea alegerilor anticipate dupa votarea mai multor proiecte legislative controversate in parlament la 3 decembrie, de catre deputatii Partidului Socialist, cei din Platforma "Pentru Moldova" (transfugi din Partidul Sor) - fara audieri si dezbateri.Printre acestea, anularea legii "antipropaganda", statut special pentru limba rusa, abrogarea hotararii cu privire la transmiterea terenului Stadionului Republican catre Ambasada SUA, resubordonarea Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) parlamentului, precum si asa-numitul "pachet de legi privind Gagauzia" ce ofera atributii suplimentare autonomiei gagauze, ceea este considerat de opozitie ca fiind un prim pas spre federalizarea Republicii Moldova.Transferul controlului SIS catre parlament este considerat de Mada Sandu si sustinatorii sai drept un mijloc de reducere a rolului presedintiei in beneficiul parlamentului controlat de Igor Dodon, noteaza AFP."Igor Dodon incearca sa dea foc la tara, sa adanceasca criza, sa ne tina in izolare internationala. Asa incearca el sa se razbune pe oameni pentru ca nu l-au votat", a declarat Maia Sandu, adresandu-se multimii."Dodon a incropit o majoritate 'PSRM+SOR', formata din deputati care sunt implicati in furtul miliardului, care a adoptat legi cu incalcarea Constitutiei si a tuturor normelor. Aceste legi reprezinta un risc pentru securitatea statului. Ele sunt menite sa reduca puterea presedintelui ca sa nu putem lupta impotriva coruptiei", a afirmat ea."Cea mai scurta cale spre alegerile anticipate este demisia guvernului Chicu", a spus Maia Sandu, al carei indemn la actiunea de protest de duminica este sustinut de mai multe forte politice, precum Platforma DA, PDM, "Partidul Nostru", formatiunea "Pro Moldova", PUN si Miscarea "Unirea".Intr-un mesaj pronuntat si in limba rusa, Maia Sandu a lansat un apel la unitate, mentionand ca manifestatia de duminica de la Chisinau "nu este una a partidelor politice si a ideologiilor, ci un protest al cetatenilor care vor o viata mai buna"."Noi vrem ca Moldova sa se dezvolte, astfel incat toti hotii sa intre la inchisoare , iar cetatenii tarii sa traiasca in pace si armonie", a spus ea, aclamata "Maia Sandu presedinte!" si "Noi suntem poporul!".Actiunea de protest din Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau a inceput la 11:00, iar oameni continua sa vina in piata. Protestatarii poarta masti sanitare si scandeaza "Demisia!", "Alegeri anticipate!" sau "Jos hotii, jos coruptia!".Potrivit AFP, care citeaza organizatorii manifestatiei, cel putin 20.000 de persoane se aflau la orele pranzului in piata din centrul capitalei Republicii Moldova, estimare confirmata si de jurnalisti ai agentiei franceze de presa la fata locului.Jurnalistii AFP au remarcat o prezenta importanta a fortelor de ordine care pazesc cu sutele sediul guvernului.Republica Moldova este impartita intre sustinatorii apropierii de Moscova si cei care sustin integrarea europeana, in special prin legaturile republicii cu Romania vecina.Sosirea la putere a lui Maia Sandu a marcat un revers pentru Rusia, care aspira sa-si mentina influenta asupra tarii si a carei armata este desfasurata in Transnistria, un teritoriu prorus care a iesit de sub jurisdictia Chisinaului la inceputul anilor'90.Protestul are loc in fata cladirii guvernului de la Chisinau. Maia Sandu a mai declarat ca legile adoptate de PSRM-Sor sunt pentru a proteja si perpetua schemele de coruptie . Sandu a tinut si un discurs in limba rusa. Interpretul Pasha Parfeni, pe scena PMAN, canta impreuna cu protestatarii."Rabdarea noastra este pusa la incercare. Igor Dodon incearca sa dea foc la tara, sa adanceasca criza, sa ne tina in izolare internationala. El incearca sa faca viata oamenilor mai grea. Asa ii pedepseste el pe cetateni ca nu l-au votat. El a transformat Parlamentul intr-o gainarie. Aceasta majoritate PSRM- Sor adopta legi cu incalcarea Consitutiei. Aceste legi vin sa reduca puterea presedintelui pentru a nu putea lupta cu coruptia. Aceste legi sunt pentru a proteja, perpetua shemele de coruptie. Acest dezmat trebuie oprit si singura posibilitate este de a organiza alegeri anticipate. Cea mai scurta cale spre alegeri anticipate este demisia Guvernului", a declarat Maia Sandu in fata protestatarilor, citata de Unimedia.ro Citeste si https://ziare.com/stiri/eveniment/averile-rectorilor-celor-mai-importante-universitati-din-romania-1648208