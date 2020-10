Protestatarele promovate de Antena 3, Oana Lovin si Codruta Cerva, audiate la Sectia Speciala: "Am facut un rechizitoriu beton"

Oana Lovin, Codruta Cerva si Iosefina Pascal sunt asteptate luni la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), pentru a fi audiate in dosarul deschis dupa plangerea lui Daniel Tudorache.Este vorba despre acuzatiile aduse liderului USR Dan Barna potrivit carora a fost lasat sa intre in incinta biroului electoral in noaptea alegerilor si ca reprezentantii USR-PLUS ar fi fost in acea incapere peste sacii cu procese verbale, fara sa aiba un act in prealabil de la BES 1.Oana Lovin a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care sustine ca impreuna cu celelalte doua protestatare Codruta Cerva si Iosefina Pascal au facut "un rechizitoriu beton".