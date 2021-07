Klaus Iohannis anunta ca Guvernul va adopta un memorandum cu termene de implementare pentru proiectul "Romania Educata" VIDEO

"In urma discutiilor din aceste zile au reiesit o serie de lucruri importante. In primul rand, coalitia de guvernare si-a exprimat sustinerea pentru proiect si chiar saptamana viitoare Guvernul Romaniei isi va asuma, prin memorandum, tintele si obiectivele "Romaniei Educate", urmand sa stabileasca un plan clar de actiune, cu responsabili si termene pentru implementare", a spus seful statului, la Palatul Cotroceni.Klaus Iohannis a mai spus ca educatia nu trebuie sa aiba culoare politica si ca una dintre tinte este reducerea ratei analfabetismului functional."Vom atrage fonduri din PNRR pentru Romania educata. Prin alte fonduri vom finanta renovarea scolilor pentru garantarea sigurantei", potrivit lui Iohannis.Presedintele Klaus Iohannis a avut, incepand de luni, o serie de consultari cu mediul politic si cu partenerii sociali pe tema proiectului "Romania Educata" , in contextul finalizarii dezbaterii publice.