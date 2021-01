Un barbat din Buzau a pacalit doua tinere ca se casatoreste cu ele si le-a fortat ulterior sa se prostitueze. Banii castigati de femei au fost "investiti" de proxenet la pacanele

Le promitea victimelor ca le ia de nevasta

Conform anchetatorilor, in perioada mai 2020 - ianuarie 2021, barbatul ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre doua tinere, in varsta de 25, respectiv 29 de ani, in imobile din Craiova, Ploiesti, Cluj si Timisoara, obtinand diferite sume de bani si alte foloase necuvenite.Cei mai multi bani erau pierduti de proxenet la pacanele.Individul, un recidivist condamnat pentru talharie si aflat in perioada de incercare, traia in paralel in concubinaj cu cele doua tinere carora le promitea ca se va casatori cu ele.Barbatul era deja casatorit, insa nu locuia impreuna cu sotia din acte. Potrivit surselor judiciare, banii pe care ii obtinea din prostitutia fetelor ii cheltuia la pacanele, in mare parte.12 persoane au fost aduse joi, 14 ianuarie, la sediul IPJ Buzau, pentru audieri. Potrivit politistilor, barbatul din Sahateni a trimis cele doua tinere sa se prostitueze in patru mari orase ale tarii: Timisoara, Craiova, Cluj si Ploiesti.In urma perchezitiilor, politistii au ridicat bani, mai multe medii de stocare si resturi de materie vegetala de culoare verde, uscata, o sabie, precum si mai multe dispozitive confectionate artizanal.Totodata, a fost indisponibilizat un autoturism de lux.Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism. Daca va fi gasit vinovat, tanarul ar putea face inchisoare intre 2 si 7 ani.Citeste si: