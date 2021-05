PSD cere Guvernului sa lase elevii sa revina la scoala, indiferent de rata de incidenta. "Testarea este solutia care functioneaza peste tot in Europa"

Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta ar putea decide marti cu privire la revenirea elevilor in scoli

Ea a cerut Guvernului sa lase copiii sa mearga la scoala si a adaugat ca testarea este solutia care functioneaza peste tot in Europa. "Testati pentru a tine scolile deschise indiferent de rata de incidenta", a mai transmis Georgescu."Propunerea ministrului Educatiei de a lua ca referinta ziua imediat urmatoare dupa trecerea in jos sau in sus a pragului de 1 la mie, pentru redeschiderea sau inchiderea scolilor aduce si mai multa impredictibilitate in sistemul de invatamant. PSD cere Guvernului sa termine imediat cu bataie de joc la adresa elevilor, parintilor si profesorilor! In loc sa rezolve problemele, Guvernul le complica si mai mult! Este un haos generalizat. O lipsa totala de logica, de ratiune, de fundamentare pentru aceste decizii absurde!", a afirmat Laura Georgescu, intr-o declaratie de presa sustinuta luni la Senat.Senatoarea PSD a mai acuzat ca ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu ia decizii "pe genunchi"."L-am auzit si vineri, si duminica la pranz, pe domnul ministru Sorin Cimpeanu ca ziua de vineri va ramane ziua de referinta pentru inceperea sau redeschiderea scolilor. Toti parintii si-au facut planuri in functie de acest anunt. Dar pe seara, ministru a intors totul pe dos, anuntand ca deciziile se vor lua de pe o zi pe alta!Acum ne spune doar ca e posibil ca scoala sa inceapa miercuri si nu maine! Ce sa mai inteleaga parintii si profesorii? Inainte de a lua astfel de hotarari pe genunchi, ganditi-va la parintii care afla de pe o zi pe alta daca isi duce sau nu copilul la scoala. Ce sa faca cu acesti copii? Nu ii pot duce la bunici, nu ii pot lasa acasa, nu stiu daca vor merge sau nu la scoala in ziua urmatoare! Ganditi-va la profesorii care nu vor mai sti daca a doua zi vor preda la scoala sau in regim online", a completat Georgescu.Aceasta a mai spus ca solutia este testarea in scoli si a solicitat Guvernului sa tina unitatile de invatamant ddeschise, indiferent de rata de incidenta."Este o bataie de joc de neimaginat! Ajunge! Opriti-va cu aceste decizii aberante care distrug sistemul romanesc de invatamant! Incetati cu aceasta aberatie a invatamantului online. Nu e o solutie! Invatamantul online functioneaza doar pe termen scurt, in niciun caz asa cum l-ati aplicat voi in ultimul an de zile! Terminati cu aceasta prostie cu rata de 1 la mie sau alti indicatori pe care ii scoateti sau ii ascundeti in joben, asa cum ati facut si cu decesele de COVID! Oricum, nimeni nu mai crede in datele pe care le comunicati! Ati mintit prea mult si ati ascuns prea multe date ca sa va mai creada cineva!Lasati copiii sa mearga la scoala! Testarea este solutia care functioneaza peste tot in Europa! Testati pentru a tine scolile deschise indiferent de rata de incidenta! Aveti acum teste rapide non invazive nazale aprobate deja de Agentia Nationala a Medicamentului care pot fi folosite pentru testarea elevilor si profesorilor. Nu mai pedepsiti copiii. Nu condamnati o intreaga generatie de elevi. Faceti-va treaba de guvernanti! Organizati testarea in scoli! Testati pentru scoli deschise!", a conchis Laura Georgescu.Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat luni ca, in cazul in care se mentine trendul descendent al ratei de infectare in Bucuresti, atunci marti la avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, pentru a decide cu privire la revenirea elevilor cu prezenta fizica in scoli. Hotararea ar putea intra in vigoare cel mai devreme miercuri, a adaugat el."Referitor la scoli, daca ramane trendul descendent pentru rata de infectare, atunci vom avea maine sedinta CMBSU, in conditiile in care astazi va fi modificat ordinul comun al Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii. Se va face, probabil, sedinta la nivelul Municipiului Bucuresti in cursul zilei de marti, dupa ce vom avea si rata de infectare de maine si vom avea o confirmare a trendului descendent", a declarat Cimpeanu.El a precizat ca, in acest context, vede posibil ca de miercuri elevii sa mearga la scoala in Capitala, fara diferentiere in functie de clasa, daca aceasta va fi decizia Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta.