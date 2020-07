PSD valideaza, joi, in CExN o serie de candidaturi la alegerile locale. Ciolacu va propune dizolvarea organizatiei Ilfov

Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea , a declarat marti ca organizatia pe care o conduce are pregatite candidaturile pentru Primariile sectoarelor 2 si 3, care vor fi validate in sedinta de joi a Comitetului Executiv National al partidului."Joi, probabil, avem un Comitet Executiv National, in care se vor lua mai multe decizii importante la nivelul tarii si inclusiv pentru Bucuresti. Avem pregatite candidaturile care vor fi validate in CExN pentru Primaria sectorului 2, pentru Primaria sectorului 3, de asemenea, reorganizarea activitatii Organizatiei PSD sector 3 (...). Joi, in sedinta de Comitet Executiv, voi veni ca presedinte PSD Bucuresti si voi prezenta propunerile din partea organizatiei noastre, atat candidatura pentru sectorul 2, cat si cea pentru sectorul 3, precum si toate propunerile de reorganizare pe care le-am gandit", a spus Firea.Intrebat de jurnalisti daca va pleca din PSD, primarul sectorului 4, Daniel Baluta, a afirmat ca locul sau este in acest partid."In mod normal si natural, locul meu e aici. Din partea PSD voi candida, e adevarat ca doresc, asa cum pe partea dreapta se coaguleaza o alianta, imi doresc ca si pe partea stanga sa facem acelasi lucru", a afirmat Daniel Baluta.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu , a anuntat marti seara ca va propune in sedinta CExN al partidului dizolvarea Organizatiei PSD Ilfov."Voi propune in Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizatii, chiar daca suntem in prag de alegeri si sunt ferm convins ca avem capacitatea de a face o echipa rapid acolo, sa fim pregatiti si la Ilfov de alegeri. (...) Este inadmisibil asa ceva. Am aflat din presa. Nu am crezut asa ceva. Am avut o discutie cu presedintele de organizatie acum aproximativ o luna de zile, i-am spus ca in echipa dansului exista o persoana asupra careia sunt foarte multe banuieli de implicari intr-o anumita zona care nu ne reprezinta si chiar i-am spus sa ia masurile necesare de a fi schimbat din functie, respectiv de secretar executiv", a spus Ciolacu.El a afirmat ca joi va propune dizolvarea organizatiei si numirea unei echipe interimare la Ilfov.Reactia a venit dupa ce presa a scris ca PSD Ilfov ar fi condus de interlopi.