Pui de urs, salvat langa Barajul Vidraru. Mama lui a venit sa-l recupereze FOTO

"In cursul zile de ieri, subofiterul care asigura paza obiectivului "Baraj Vidraru", in punctul conductei de aductiune, a observat un pui de urs care a cazut de pe versant pe carosabil.La fata locului a fost solicitat in sprijin un echipaj de jandarmi din cadrul Postului Montan Arefu care au preluat puiul de urs intrucat acesta nu se mai misca, dar nu prezenta rani vizibile. S-a luat legatura cu paznicul de vanatoare care, dupa sosirea la locul indicat, a analizat starea de sanatate a ursuletului.Dupa putin timp la limita padurii si-a facut prezenta o ursoaica cu doi pui, iar avand in vedere ca ursuletul isi revenise si incepuse sa mearga singur a fost eliberat in mediul natural unde s-a alaturat mamei sale", a transmis Jandarmeria.