Pui de urs salvati dintr-o comuna din Arges. Un localnic a cerut ajutorul autoritatilor FOTO

Comunicatul integral

"In urma unui apel primit la numarul de urgenta 112, un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului Montan Rucar a fost directionat in zona comunei Dambovicioara unde un localnic a observat doi pui de urs care par raniti.La fata locului au intervenit pe langa jandarmi si reprezentanti ai Garzii de Mediu si Parcului National Piatra Craiului dar si din cadrul primariei. Cele doua animale au fost preluate si transportate la un cabinet veterinar pentru a le fi acordate ingrijiri medicale.Pe tot parcursul actiunii de salvare si recuperare, jandarmii au asigurat zona, deoarece exista riscul ca ursoaica sa se intoarca dupa pui", se arata in comunicat.