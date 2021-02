VIDEO Imagini cumplite intr-o padure din Romania. Mai multi pui de urs, scosi din barlog si aruncati in zapada pentru distractie

"REVOLTATOR! Patru pui de urs scosi brutal din barlog si aruncati prin zapada Patru indivizi aflati pesemne intr-o exploatare forestiera scot puii si-i manipuleaza brutal pentru a le identifica sexul! In loc sa sune la 112 sau sa anunte Ocolul Silvic, sau macar sa aiba reactii de oameni normali - ei fac din asta o distractie pe masura mintilor si sufletelor limitate pe care le au!", este mesajul de pe pagina de Facebook "Casa lui Patrocle" , unde au fost postate imaginile.Potrivit sursei amintite, soarta puilor de urs este neclara. "Nu se stie ce s-a intamplat cu puii de urs. Cel care a filmat lucreaza pe taf undeva in judetul Neamt si-i cunoastem identitatea. Iar filmarea este facuta cu siguranta in Neamt", a mai aratat "Casa lui Patrocle".