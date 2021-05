Punctele de trecere a frontierei Nadlac, Petea si Giurgiu, luate cu asalt de romani

In punctul de trecere a frontierei Nadlac II, la intrarea in tara timpul mediu de asteptare este, sambata dupa amiaza, de 40 de minte si tot de 40 de minute asteapta si soferii care vor sa iasa din tara pe la acest punct de frontiera La Petea, soferii care intra in tara dinspre Ungaria asteapta, in medie, jumatate de ora, in timp ce autovehiculele care parasesc tara au un timp mediu de asteptare de 50 de minute.La punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu este coada la intrarea in tara, unde autoturismele asteapta, in medie, 40 de minute.Pentru autovehiculele de mare tonaj, trecerea frontierei se face cu dificultate, sambata dupa amiaza, la punctul de trecere de la Calafat, unde timpul de asteptare depaseste o ora la intrarea in tara si e de peste 30 de minute la iesirea din Romania. Camioanele asteapta de asemenea peste jumatate de ora la intrarea in tara pe la Petea, Nadlac II, Siret si Giurgiu, in timp ce la iesirea din tara pe la Nadlac II soferii de TIR asteapta aproape doua ore.