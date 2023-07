Asociatia Distribuitorilor de Medicamente (ADEM) anunta punerea pe piata a Euthyrox 100 mcg din import paralel, pentru atenuarea lipsei medicamentului originar distribuit direct.

"Pentru a raspunde cererii crescute a pacientilor privind medicamentul Euthyrox 100 mcg comprimate, pe baza de levotiroxina, pentru tratarea unor boli tiroidiene, companiile membre ADEM s-au implicat activ, incepand cu luna martie a acestui an, in colaborare cu autoritatile competente (ANMDMR si Ministerul Sanatatii) si cu asociatii de pacienti (APAA si COPAC), pentru a completa, prin import paralel, cantitatile puse pe piata de producator, astfel incat un numar cat mai mare de pacienti sa poata avea acces la acest medicament esential.

Noua formulare a Euthyrox comprimate - fara lactoza - este disponibila din 2019 in 21 de state europene, iar din octombrie 2019 si in Romania. (...) In prezent, ne aflam, cu una dintre companiile distribuitoare angro membra a ADEM si detinator al autorizatiei de import paralel, la finalul procedurilor de punere pe piata a Euthyrox 100 mcg, cutii a 50 de comprimate (formularea veche, cu lactoza) importat paralel din Italia. Autorizatia de import paralel a fost emisa de catre ANMDMR in 13 iulie 2020", se arata intr-un comunicat al ADEM.

Potrivit sursei citate, detinatorul autorizatiei de import paralel al Euthyrox 100 mcg comprimate din Italia a reambalat medicamentul pentru a fi pus pe piata in Romania, conform procedurilor legale in vigoare privind etichetarea si serializarea, aplicabile pentru medicamentele importate paralel.

Pretul Euthyrox importat paralel este acelasi cu al Euthyrox importat direct in Romania si a fost publicat in Monitorul Oficial in 10 septembrie, arata ADEM.

"O cantitate de aproximativ 25.000 de cutii a 50 de comprimate vor fi importate paralel in Romania in urmatoarea perioada, primele cantitati urmand a fi distribuite in farmacii incepand cu 28 septembrie. Aceste cantitati vor asigura necesarul pe 3 luni a 12.500 de pacienti sau pe o luna a 37.500 de pacienti. Precizam ca medicamentele importate paralel nu sunt compensate in Romania, spre deosebire de alte state europene, prin urmare Euthyrox din import paralel va putea fi achizitionat din farmacii doar la pret cu amanuntul, nedecontat de stat.

Avand in vedere faptul ca o cutie cu 50 de comprimate asigura tratamentul unui pacient pe o durata de 1,5 luni, rugam pacientii sa nu achizitioneze cantitati mai mari decat necesarul pe maxim 3 luni, astfel incat cantitatile totale disponibile in piata, atat de Euthyrox 100 mcg formula fara lactoza, cutii a 100 de comprimate, distribuita direct de producator, cat si Euthyrox 100 mcg formula cu lactoza, importata paralel, cutii a 50 de comprimate, sa poata fi distribuite catre cat mai multi pacienti", afirma ADEM.

Reprezentantii ADEM precizeaza ca pentru a evita orice confuzie in randul pacientilor si avand in vedere "riscul de dezechilibre tiroidiene si reactii adverse asociate tranzitiei" de la formularea noua comercializata in prezent in Romania (fara lactoza) la cea veche (cu lactoza) din import paralel si/sau invers, o comunicare adecvata catre profesionistii din domeniul sanatatii si pacienti va fi publicata pe site-ul ANMDMR, la sectiunea Anunturi medicamente de uz uman, va fi transmisa Colegiului Medicilor din Romania, Societatii Romane de Endocrinologie, iar o fisa de informare a pacientului va insoti fiecare cutie de Euthyrox 100 mcg ce va fi eliberata din farmacii catre pacienti.

"Pacientii vor administra in acelasi mod ambele formule, dar cei cu cancer tiroidian, cu boala cardiovasculara, femeile gravide, copiii si varstnicii trebuie sa acorde o atentie deosebita la schimbarea de pe o formula pe alta", se mai arata in comunicat.