Purtarea mastii, obligatorie si in spatiile deschide din localitatea Seusa, Alba. Scolile din 5 localitati trec in scenariul rosu

DSP Alba va solicita avizul INSP pentru a propune carantinare zonala in arealul cu rata de incidenta marita a cazurilor de COVID-19 din localitatea Seusa. In cinci unitati administrativ-teritoriale din judet, unde rata de infectare depaseste 3/1.000 de locuitori, scolile trec in scenariul rosu, iar in alte 16 - in scenariul galben. Alte restrictii impuse vizeaza activitatea restaurantelor, cafenelelor, iar spitalele din judet trebuie sa aloce paturi pentru patologia COVID-19, inclusiv de Terapie Intensiva.CJSU Alba s-a intrunit, miercuri, pentru a lua o hotarare privind stabilirea unor masuri de limitare si prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 in municipiile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebes, orasele Abrud, Teius si comunele Avram Iancu , Berghin, Blandiana, Ciugud, Cricau, Dostat, Galda de Jos, Hoparta, Ighiu, Miraslau, Radesti, Salistea, Sibot, Stremt, Vintu de Jos.CJSU Alba a decis ca, pe fondul inregistrarii unei incidente cumulate de 17,01 cazuri de imbolnavire cu SARS-COV-2 la 1.000 de locuitori, in ultimele 14 zile, la nivelul comunei Ciugud, din care 21 de cazuri au fost inregistrate la Caminul pentru persoane varstnice "Casa Anisia" si alte 17 cazuri la locuinte individuale situate pe strada Ioan Oprean, ambele din localitatea Seusa, incepand din 8 octombrie, ora 0.00, se vor intensifica activitatile de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii SARS-COV-2 in zonele de risc din localitate.Totodata, incepand de joi, in localitatea Seusa, comuna Ciugud, purtarea mastii de protectie faciala este obligatorie, atat in spatiile inchise, detinute de autoritatile, institutiile publice si operatorii economici, cat si in spatiile deschise de pe domeniul public."Directia de Sanatate Publica Alba va solicita avizul Institutului National de Sanatate Publica pentru propunerea aprobarii de catre seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a instituirii masurii de carantinare zonala in arealul cu rata de incidenta marita a cazurilor SARS-COV-2, din localitatea Seusa", a stabilit CJSU.De asemenea, in urma inregistrarii unei incidente cumulare de peste 3/1.000 in ultimele 14 zile, in Aiud, Ciugud, Galda de Jos, Hoparta si Blandiana, de joi se suspenda temporar activitatile didactice care presupun prezenta fata in fata, in toate unitatile de invatamant cursurile urmand a se desfasura exclusiv online, in scenariul rosu.In alte localitati, unde rata de infectare este intre 1 si 3/1.000 din unitatile administrativ teritoriale Alba Iulia, Blaj, Sebes, Abrud, Teius, Avram Iancu, Berghin, Cricau, Dostat, Ighiu, Miraslau, Radesti, Salistea, Sibot, Stremt si Vintu de Jos, incepand de joi toate unitatile de invatamant vor functiona in scenariul galben.In Alba Iulia, Aiud, Sebes, Abrud, Berghin, Blandiana, Ciugud, Cricau, Galda de Jos, Hoparta, Radesti, Salistea, Sibot si Stremt, unde rata de infectare a depasit 1,5/1.000 de locuitori, toate institutiile, autoritatile publice si private, precum si operatorii economici vor analiza modul de desfasurare a activitatii in vederea organizarii programului de lucru in regim de munca la domiciliu/telemunca, iar acolo unde nu este posibil acest lucru, se vor lua masuri pentru decalarea programului de lucru.Totodata, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum a produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor este permis doar in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minim 2 metri intre mese si participarea a maxim 6 persoane la o masa, cu respectarea masurilor de protectie sanitara.Evenimentele si manifestarile publice si private se vor desfasura cu respectarea masurilor de protectie (portul mastii de protectie faciala, distantare fizica), cu prezenta a maxim 100 de persoane pentru cele in aer liber si maxim 50 de persoane in spatii inchise.Activitatea cafenelelor si restaurantelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permis doar pentru deservirea clientilor cazati. Este permisa prepararea hrane si bauturilor care nu se consuma in local.Purtarea mastii de protectie faciala este obligatorie in spatiile publice exterioare unde se inregistreaza aflux mare de persoane: statii de autobuz, gari, autogari, 100 de metri in vecinatatea si incinta scolilor si a bisericilor, parcarile spatiilor comerciale, piete, targuri. Vor fi exceptati copiii mai mici de cinci ani si persoanele cu afectiuni medicale care afecteaza capacitatea de oxigenare, dovedite printr-un document eliberat de medic.La randul lor, unitatile sanitare din judetul Alba trebuie sa aloce de indata intre 20 si 30% din totalul numarului de paturi aprobate in structura pentru tratarea pacientilor pozitivi SARS-COV-2, respectand circuite functionale avizate de Directia de Sanatate Publica Alba. De asemenea, trebuie sa aloce 1%, minim 1 pat, din totalul numarului de paturi aprobate in structura functionala pentru tratarea cazurilor grave de imbolnavire cu SARS-COV-2, dotate condorm normelor ATI in vigoare.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in judetul Alba au fost 117 cazuri noi la cea mai recenta raportare, totalul fiind de 2212.