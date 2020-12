Purtatorul de cuvant al BOR: "Pozitia Patriarhiei Romane a fost si ramane una favorabila vaccinarii, insa Biserica nu se poate pronunta in probleme de ordin strict medical"

Pentru succesul campaniei de vaccinare anti-Covid 19, spune Banescu, "este necesara informarea corecta a populatiei cu privire la unele aspecte, precum caracterul voluntar, gratuit si sigur al actului de vaccinare, a faptului ca acesta este un drept, si nu o obligatie".In legatura cu "caracterul sigur al actului de vaccinare", cei care au autoritatea profesionala si morala sa recomande un vaccin absolut nou si descoperit recent sunt exclusiv specialistii din domeniul medical respectiv, subliniaza el."Patriarhia Romana saluta vestea buna a aparitiei vaccinului care ar putea diminua si stopa actuala pandemie, insa Biserica nu se poate pronunta in probleme de ordin strict medical. Cu atat mai mult, in cazul unui vaccin recent care nu a mai fost folosit si despre care specialistii in domeniu se pronunta ei insisi in mod gradual sau diferit".Pozitia Patriarhiei Romane a fost si ramane una favorabila vaccinarii, subliniind insa constant necesitatea esentiala a respectarii riguroase a principiilor de natura etica: consimtamantul informat al persoanei, descrierea clara a beneficiilor si a riscurilor, asumarea responsabilitatii concrete in cazul in care vaccinarea produce efecte adverse asupra sanatatii persoanei vaccinate."In concluzie, vaccinarea trebuie sa fie un act profilactic responsabil si in totala cunostinta de cauza recomandat si acceptat pe baza unei informari clare si complete, oferita de autoritatile competente si receptata corect de cetateni. In acest mod, teama si ezitarea vor fi invinse de incredere si speranta", conchide Vasile Banescu. Declaratiile lui Banescu au fost publicate pe siteul Basilica , intr-un articolul intitulat "Vaccinarea anti-Covid-19, intre ezitare si speranta."Vaccinul Pfizer/ BioNTech impotriva Covid-19 va sosi in Romania in perioada 26 - 31 decembrie, au anuntat autoritatile.