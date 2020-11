Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului: "Nu Biserica a umplut spitalele, ci colcaiala de interese enorme pe niste carpe numite masti"

Preotul Eugen Tanasescu a afirmat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca credinciosii au fost purtati prin frig si ploaie "dupa hatarul guvernantilor" pentru ca ar fi pericol in biserica, dar nu au fost probleme cu inghesuiala de la metrou sau din mall-uri."Nu-l scoateti vinovat pe IPS Teodosie, pentru ca niste cinici v-au dat carpe de doi lei, de s-au umplut spitalele. Au aparut retorii care se agita irational ca << ce alegi, Pestera sau ATI? >> si ca IPS Teodosie incita la nerespectarea legii. Le atrag atentia ca-s orbi si surzi. Credinciosii au fost purtati prin frig, ploaie, soare, dupa hatarul guvernantilor, ca vezi Doamne, e pericol la Biserica. Asta in vreme ce n-au fost probleme cu inghesuiala de prin metrou, mall-uri sau alte temple ale comertului. In vremea asta, nimeni nu raspunde ca 90% (mai nou) din mastile puse << spre protectie >> au fost niste carpe. A trecut virusul prin ele ca deciziile guvernantilor prin birouri, fara nici o opreliste. Dar important e sa supraveghem credinciosii cu elicoptere. Filtrele politiei sunt mai ceva ca mastile. In vreme ce SUA si Franta au anulat interdictiile discriminatorii", a scris purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului.El a adaugat ca nu Biserica a umplut spitalele, ci "colcaiala de interese enorme pe niste carpe, numite masti"."Nu Biserica a umplut spitalele, ci colcaiala de interese enorme pe niste carpe, numite masti. Pe care au tupeul sa le si redenumeasca << acoperitoare faciale >> doar ca sa-si acopere, juridic, smenul. In rest, va lasa sa le cumparati ca pacalitii, ca tot nu va protejeaza. Cand expui populatia la infectare, cu o carpa neconforma in peste 90% (!!!) din cazuri, cand transportul in comun e prima cale de transmitere a virusului si poti merge oriunde pe proprie raspundere, vii si repeti obsesiv ca n-ai voie sa mergi la o slujba undeva in padure... Statul practica prea mult dubla masura", a afirmat preotul Eugen Tanasescu.Arhiepiscopul Tomisului a oficiat Sfanta Liturghie la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei impreuna cu un sobor de preoti.La manifestarile religioase nu puteau participa decat persoanele care au domiciliul in comuna Ion Corvin pe raza careia se afla Pestera Sfantului Apostol Andrei, dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a interzis pelerinajele religioase pentru cei din alte localitati dupa ce incidenta la nivelul judetului a trecut de 3.Peste 130 de jandarmi si politisti au asigurat masurile de ordine publica la aceasta ceremonie religioasa.Citeste si: Directorul OMS: "Sa nu politizam sursa virusului"