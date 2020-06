Purtatorul de cuvant al Institutului "Matei Bals", despre numarul mare de bolnavi cu COVID-19: "Mai inghesuim, mai strecuram unul, doi, cinci, zece bolnavi"

Ziare.

l-a contactat pe Dr. Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al institutiei medicale Matei Bals, pentru a afla situatia din spital. Acesta declara ca a prevazut situatia, astfel incat celelalte spitale , care primeau pacienti diagnosticati cu coronavirus, s-au retras, iar in Bucuresti au mai ramas doar doua unitati medicale, care gestioneaza in continuare oamenii infectati."E la mintea cocosului, ca sa spun asa, ca intr-un oras cu trei milioane de locuitori si inca cinci judete care doneaza tot spre Bucuresti, e evident ca doua spitale, cu o mie de paturi adunate, se vor umple la un moment dat".Institutul "Matei Bals" nu a ajuns la capacitate maxima pana acum, nici in timpul starii de urgenta, declara purtatorul de cuvant.Intrebat cum se va gestiona situatia, daca vor exista transferuri intre unitatile medicale, acesta a declarat:"Cum se spune, nici cea mai frumoasa femeie nu poate da mai mult decat are. In momentul in careva fi plin, va fi plin. Mai inghesuim, mai strecuram, unu, doi, cinci, zece bolnavi. Astazi, de cand am intrat in garda, asta fac. Identific, sa vad cum pot combina, in asa fel incat sa mai storc cate un loc", spune Catalin Apostolescu.In plus, acesta nu crede ca, in momentul in care s-a decis relaxarea, s-au luat in calcul cifrele, adica numarul cazurilor inregistrate in Romania, in perioada respectiva."Intrebati pe avocati , pe politicieni, pe ziaristi, pe sportivi, ca se pare ca ei se pricep cel mai bine la specificatiile covidului. Oricum nu noi luam deciziile, deciziile le iau indivizii care sunt mult mai priceputi decat noi, doctorii", a raspuns Catalin Apostolescu, cand a fost intrebat daca numarul tot mai mare de cazuri din ultimele zile sunt cauzate de relaxare in sine, sau de faptul ca oamenii nu respecta masurile de igiena a mainilor, de distantare sociala, sau purtarea mastii in mod corespunzator.