Putin sustine ca a intervenit personal pentru ca Alexei Navalnii sa fie dus la tratament in Germania

Navalnii, in varsta de 44 de ani, a inceput sa se simta rau in timp ce se afla la bordul unui avion in Siberia, pe 20 august, iar ulterior a fost transportat la Berlin pentru tratament.Probele sale de sange au confirmat prezenta agentului neurotoxic Noviciok, potrivit Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice.Navalnii, care se reface in Germania, a acuzat ca Putin se afla in spatele otravirii sale, acuzatie despre care Kremlinul afirma ca este falsa si insultatoare.In timpul unei intalniri la Valdai Discussion Club, Putin a spus ca a cerut biroului Procurorului General al Rusiei sa autorizeze ca Navalnii sa iasa din tara, la apelul sotiei acestuia."Existau interdictii de calatorie impotriva lui, legate de o investigatie judiciara si un caz penal. Dar chiar si asa am cerut biroului Procurorului General sa ii dea voie si a plecat", a aratat Putin.Presedintele a mai spus ca daca cineva din Rusia ar fi dorit otravirea lui Navalnii, Moscova nu ar fi permis ca acesta sa fie dus la Berlin pentru tratament.Putin si alti oficiali nu s-au referit niciodata la Navalnii spunandu-i pe nume. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, s-a referit recent la Navalnii drept "pacientul de la Berlin".Saptamana trecuta, Uniunea Europeana si Marea Britanie au impus sanctiuni unor oficiali rusi apropiati de Putin, drept pedeapsa pentru otravirea lui Navalnii.Kremlinul a condamnat sanctiunile respective ca o masura neprietenoasa si lipsita de fundament impotriva Moscovei si a spus ca va reactiona.Navalnii a fost externat din spital luna trecuta si se reface la Berlin.