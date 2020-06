Putin: O majoritate "absoluta" a rusilor sustine reforma sa constitutionala

Ziare.

Presedintele rus sustine ca o "majoritate absoluta" a rusilor ii sustine proiectul de reforma constitutionala, relateaza AFP, citat de news.ro"Sunt sigur ca o majoritate absoluta a cetatenilor nostri impartasesc si sustin aceste pozitii", a declarat Putin, in varsta de 67 de ani, la ceremonia de ridicare a drapelului, in aer liber, in vestul Moscovei.Presedintele si-a petrecut ultimele saptamani in resedinta sa din afara Moscovei.Rusia este a treia tara in lume ca numar de contaminari cu noul coronavirus . Saptamana aceasta, Rusia a ridicat masurile stricte de izolare pe care le-a impus, in timp ce Kremlinul pregateste supunerea la un vot al reformei constitutionale, prevazut la 1 iulie.Reforma i-ar da lui Putin dreptul sa ramana teoretic la putere pana in 2036, va remodela o parte a institutiilor si va inscrie in Legea fundamentala masuri societale conservatoare.Intre aceste masuri figureaza "credinta in Dumnezeu" si casatoria ca "uniune intre un barbat si o femeie".Reformarea Constitutiei - prima din 1993 - a fost propusa de insusi Putin, in ianuarie, dupa 20 de ani de putere.In pofida unei scaderi treptate a numarului infractiunilor, numeroase voci s-au ridicat in corpul medical si in mediile critice cu Kremlinul pentru a denunta o ridicare considerata prematura a masurilor de izolare la Moscova, potrivit News.ro.Pe 24 iunie, va fi organziata o mare defilare care va marca victoria impotriva Germaniei naziste urmeaza.