VIDEO Cum arata primele rachete Patriot care urmeaza sa intre joi in dotarea Armatei Romane

Acest prim sistem de rachete Patriot (dintr-un total de sapte) va intra in dotarea Fortelor Aeriene Romane si va fi operationalizat in cursul anului 2021, dupa finalizarea programului de instruire, potrivit Digi24 "Acesta va fi primul dintre cele patru sisteme care vor intra in dotarea Fortelor Aeriene Romane, in prima etapa de inzestrare. In cea de a doua etapa sunt prevazute trei sisteme pentru dotarea pentru Fortelor Terestre, care urmeaza sa fie livrate in perioada 2024-2026", se arata intr-un comunicat al MApN.Un "sistem" de rachete Patriot contine, pe langa radare, sisteme de comanda si control, patru vehicule lansatoare de rachete antiaeriene sau interceptori antiracheta . Fiecare astfel de lansator contine 4 sau 12 canistre in care se afla rachetele antiaeriene, respectiv interceptorii balistici.Conform MApN, achizitionarea sistemelor PATRIOT a fost stabilita prin Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol", aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)".Documentul prevedea atribuirea contractelor Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru achizitionarea a sapte sisteme de rachete sol-aer PATRIOT configuratia 3+, respectiv a echipamentelor majore, mijloacelor de transport , materialelor, pieselor, echipamentelor de mentenanta, munitiei necesare, pachetului de suport logistic initial si a serviciului de instruire, echipamentelor criptografice si cu regim special.Romania a primit cea mai noua configuratie Patriot, folosita in prezent si de armata SUA. Costul de achizitie a primului sistem Patriot se ridica la 910,1 milioane de dolari americani, inclusiv TVA. Valoarea totala a contractului este de 3,9 miliarde de euro.