Racire accentuata a vremii in Bucuresti. Cod Galben de vreme rea in sase judete

Potrivit ANM, avertizarea va fi valabila pana luni sera, la ora 20.00, in judetele Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati, Braila si TulceaSi in Bucuresti va fi prig. Prognoza speciala emisa pentru Capitala arata ca, luni, "Vremea se va raci accentuat fata de ziua precedenta. Cerul va mai prezenta innorari temporare, iar la inceputul intervalului trecator va mai ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat (viteze la rafala de cel mult 25..30 km/h).Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 23 de grade", se arata in informarea transmisa de meteorologi.