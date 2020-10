LIVE VIDEO Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa din Catedrala Mitropolitana spre inchinare

Evenimentul s-a desfasurat in prezenta a aproximativ 100 de persoane din Iasi aflate in curtea mitropolitana la distanta, asa cum cer normele de distantare fizica in timpul pandemiei.Dupa procesiunea facuta in jurul catedralei Mitropolitane, racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost depusa in baldachinul special amenajat in curtea mitropolitana spre inchinare.Din cauza numarului mare de cazuri de infectari cu COVID-19, anul acesta, la sarbatoarea religioasa organizata pe 14 octombrie pentru a sarbatori hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, nu mai au voie sa vina persoane din alte localitati.Slujba Liturgica din aceasta zi, care va incepe la ora 9,30, va fi oficiata de un sobor de preoti pe un podium special amenajat pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant.Spre deosebire de anii trecuti, soborul de ierarhi, preoti si diaconi va fi unul restrans. La ceremonialul religios nu vor mai participa si ierarhi din strainatate sau din alte zone din tara, ci doar din Moldova.In fata podiumului vor sta pe scaune special amplasate la distanta de doi metri aproximativ 50 de invitati ai Mitropoliei Moldovei: reprezentanti ai autoritatilor locale, ai institutiilor deconcentrate, precum si personalitati din medicina, cultura si educatie.Pentru alte 500 de persoane au fost amplasate scaune pe pietonalul Stefan cel Mare, acestea fiind asezate astfel incat sa se respecte distanta fizica.Slujba liturgica va putea fi urmarita si din Piata Unirii si in Piata Palatului Culturii, unde sunt amplasate cate 250 de scaune, precum si ecrane video si sisteme de sonorizare.Tot din cauza pandemiei, municipalitatea nu va mai oferi anul acesta traditionala masa cu sarmale, colacei, fructe si vin.Sfanta Cuvioasa Parascheva, numita in popor Sfanta Vineri, este considerata a fi ocrotitoarea Moldovei. Ea a fost canonizata in sedinta din 28 februarie 1950 a Sfantului Sinod al BOR. Atunci s-a stabilit si ca in data de 14 octombrie sa fie organizat hramul acesteia.