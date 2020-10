Sute de persoane au mers sa se inchine la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Multi dintre cei care au venit in cursul zilei de marti la Catedrala Mitropolitana din Iasi sunt din judetele din sudul tarii. Ei spun ca au venit la Iasi sa se inchine la racla cu moastele Sfintei Paracheva pentru ca se tem ca nu vor mai putea face acest lucru in urmatoarele zile, deoarece Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis ca participarea credinciosilor la sarbatorile religioase sa fie permisa doar celor care au domiciliul in localitatea respectiva.Spre deosebire de anii trecuti, din cauza pandemiei de COVID-19 pelerinii aflati in curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei poarta masti sanitare si pastreaza distantarea sociala.Considerata a fi ocrotitoarea Moldovei si a oamenilor nevoiasi, Sfanta Vineri, asa cum este numita in popor Sfanta Cuvioasa Parascheva, este praznuita in fiecare an pe 14 octombrie.Sfanta Cuvioasa Parascheva a trait in prima jumatate a secolului al XI-lea si s-a nascut in Epivat (azi Boiados) in Tracia, pe tarmul Marii Marmara, in apropiere de Constantinopol. Parascheva a murit la varsta de 27 de ani, la Epivat. Dupa ce a fost initial ingropata, trupul sau a fost dezgropat si asezat in Biserica Sfintii Apostoli din Epivat, unde a stat 200 de ani.Evenimentele politice care au avut loc in secolele urmatoare au facut ca moastele sa fie stramutate in mai multe locuri. In anul 1235 ele au fost depuse la Biserica Maica Domnului din Tarnovo, capitala imperiului romano-bulgar, unde au ramas timp de 160 de ani, pana cand turcii au cucerit parti insemnate din Peninsula Balcanica. Astfel, moastele Cuvioasei Parascheva au fost mutate la Belgrad, unde au ramas pana in anul 1521, cand turcii au cucerit si acest oras. Moastele au fost duse la Constantinopol dupa ce au fost solicitate de patriarhul ecumenic Ieremia I sultanului, care a acceptat sa i le dea in schimbul unor daruri. Dupa 120 de ani, in anul 1641, moastele Paraschevei au ajuns in Moldova, in semn de recunostinta fata de domnitorul Vasile Lupu, care a platit toate datoriile Patriarhiei ecumenice din Constantinopol.Pe 13 iunie 1641, moastele au fost asezate in Biserica manastirii "Sfintii Trei Ierarhi", unde au ramas pana in anul 1884, cand au inceput lucrarile de restaurare a sfantului lacas, fiind mutate in paraclisul manastirii. Moastele au fost duse in noua Catedrala Mitropolitana dupa ce, in seara zilei de 26 decembrie 1888, biserica Sf Trei Ierarhi a fost cuprinsa de flacari declansate de o lumanare ramasa aprinsa langa racla. Potrivit scrierilor de la acea vreme, focul a ars mocnit toata noaptea, totul fiind prefacut in scrum. Singurele neatinse de sinistru au fost moastele Cuvioasei.Sfanta Cuvioasa Parascheva a fost canonizata in sedinta din 28 februarie 1950 a Sfantului Sinod al BOR.