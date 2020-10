Iasi: Credinciosii stau jumatate de ora la rand pentru a ajunge la racla cu moastele Sfintei Parascheva

Autoritatile au decis luni, 5 octombrie, ca organizarea de sarbatori religioase este permisa doar cu participarea persoanelor care au domiciliu sau resedinta in locul unde se desfasoara evenimentul. Cu toate acestea, curtea Ansamblului Mitropolitan din Iasi este plina, sute de credinciosi asteaptand aproximativ 30 de minute pentru a putea ajunge la racla Sfintei Parascheva.Potrivit Ziarul de Iasi , coada de pelerini va fi mutata de joi pe strazile care coboara spre Bahlui din spatele catedralei.La ora pranzului erau circa 200 de persoane care asteptau sa intre, fiecare avand de asteptat la rand in jur de jumatate de ora.La un astfel de numar de pelerini, Mitropolia gestioneaza extrem de strict toata deplasarea: sunt preoti la intrare care ii ghideaza pe pelerini, altii care patruleaza lungimea randului si ii indeamna pe oameni sa pastreze distanta de 1,5 metri, iar in catedrala intra oameni doar dupa ce au iesit altii pe poarta principala.Potrivit sursei citate, credinciosii prezenti la Mitropolie poarta masti si spun ca au venit sa se inchine mai devreme, ca sa evite aglomeratia din zilele urmatoare.Citeste si: Lista restrictiilor reimpuse in toata Romania in contextul pandemiei de COVID-19. Se interzic pelerinajele la sarbatorile religioase Dupa impunerea restrictiilor, reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au declarat, luni seara, ca Sfanta Liturghie va fi oficiata pe 14 octombrie, cu prilejul praznuirii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, considerata a fi ocrotitoarea Moldovei, si ca indeamna credinciosii din afara Iasiului la post, rugaciune si o fapta buna pe care le-ar fi facut si in timpul dedicat pelerinajului.Citeste si: Mitropolia Moldovei, dupa interzicerea pelerinajelor religioase: "In esenta ei, sarbatoarea Sfintei Parascheva nu e afectata"