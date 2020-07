RADET a realizat doar jumatate din totalul investitiilor planificate in 2019. Volumul redus de reparatii influenteaza calitatea agentului termic

La nivelul intregii tari, in cursul anului anterior, au fost efectuate lucrari de revizie si reparatii in valoare totala de 75,3 milioane de lei, aproximativ 55% din suma planificata, se arata in Raportul privind starea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat pentru anul 2019.Volumul redus de investitii si reparatii duce la lipsa continuitatii in furnizarea energiei termice si la nerespectarea parametrilor de calitate a agentului termic furnizat, explica expertii ANRE."De exemplu, pierderile de caldura/apa si numarul avariilor tehnice inregistreaza un nivel ridicat in raport cu SACET-uri (Sistemul de Alimentare Centralizata cu Energie Termica, n.r.) ca dimensiune din alte tari europene. Pierderile substantiale din retelele de transport si distributie (a se vedea diferenta dintre energia termica produsa si/sau cumparata 14.080.217 MWh si energia termica vanduta 9.887.516 MWh) atrag dupa sine preturi de furnizare mari", se mentioneaza in document.O alta problema este scaderea numarului de consumatori.In total, in Romania, sunt 1.156.202 de consumatori ai sistemului centralizat de incalzire si apa calda, dintre care 13.520 sunt operatori economici, 2.361 institutii publice si 1.140.321 consumatori casnici, adica locuinte (apartamente sau case).Cel mai mare numar de locuinte alimentate prin reteaua centralizata se afla in regiunea Bucuresti - Ilfov, respectiv 561.058 (unde se furnizeaza 41% din cantitatea totala de energie termica la nivel national), iar la polul opus se situeaza regiunea Centru, cu 16.326 locuinte alimentate.In anul 2019, in 13 localitati au avut loc debransari semnificative (peste 5%) ale locuintelor de la SACET. Cea mai mare rata a acestor proceduri s-a inregistrat in Galati (61,87%), unde autoritatea locala a sprijinit financiar pentru trecerea consumatorilor de energie termica de la SACET la utilizarea centralelor termice individuale.La sfarsitul anului trecut erau activi 46 de operatori ai sistemelor de alimentare centralizata de energie termica din 51 de localitati, aflate in 29 de judete.In cursul anului trecut, patru operatori si-au incetat activitatea, respectiv cei din orasele Pascani, Alexandria, Petrosani si Intorsura Buzaului.