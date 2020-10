Radu Mihaiu, observatii dupa prima zi la Primaria Sectorului 2: "Prejudiciul estimat, sute de milioane"

"Prima zi de mandat. Am cunoscut primaria. Am intrat prin toate birourile. Am chemat in sedinta toti directorii.Bonus: am stat de vorba cu doamnele de la Curtea de Conturi care sunt acum in control la Primaria Sector 2. Prejudiciu estimat, sute de milioane.Nu e de bine, dar macar stim exact de unde plecam.", a scris Radu Mihaiu.Mihaiu a afirmat luni ca preia un mandat greu, dar foarte interesant."E oficial - maine, la ora 14,00, voi depune juramantul. Din pacate, va fi o ceremonie cu usile inchise din cauza pandemiei. Mi-ar fi placut sa va am aproape pe toti cei care m-ati sustinut pana in acest punct, fiindca drumul pe care pornim e cu si pentru noi toti. Preiau un mandat greu, dar foarte interesant. Putem face o schimbare reala si palpabila pentru foarte multi oameni. Eu si echipa mea suntem entuziasmati sa incepem. Stiu din miile de mesaje pe care le primesc ca s-au adunat foarte multe probleme. Multe urgente . Stiu si ca multi dintre voi ati adresat aceste probleme primariei, dar nu ati primit niciun raspuns. Aceasta lipsa de comunicare va inceta", a precizat Radu Mihaiu, luni, pe Facebook.