Radu Oprea (PSD): Dupa doua luni de guvernare a dreptei suntem in mijlocul unui dezastru

"Dupa doua luni de guvernare a dreptei, suntem in mijlocul unui dezastru. Cel mai relevant semnal este absenta proiectului de buget. Nu a ajuns inca la Parlament, nu a ajuns la comisiile de specialitate. Explicatia este, din pacate, dramatica - PNL USR PLUS, UDMR sunt flamanzi de putere si de acces la banii publici. Mint cu nesimtire cand spun ca discuta despre reforme si dezvoltare.(...) Nu se inteleg pe cat de mari sunt feliile fiecarui partid Miza este doar sa satisfaca foamea clientelei politice. Pentru restul tarii - austeritate. Romanii pot sa moara de foame. Guvernarea de dreapta le ingheata salariile si pensiile. (...) Cel mai cinic exemplu al faptului ca i-au mintit constant pe romani, nu numai in campania electorala, ci si dupa ce au preluat puterea, este tratamentul la care ii supun pe copii si tineri.Anuleaza total cresterea alocatiilor (...), cum se angajasera in decembrie. Lasa copiii fara acces la educatie nesubventionand transportul elevilor la scoli, mai ales in mediul rural. Taie gratuitatea studentilor pe calea ferata. Aceasta este Romania educata a domnului Iohannis, transpusa in actul de guvernare", a spus Oprea, intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD.Potrivit acestuia, PSD someaza actuala coalitie majoritara "sa stopeze jocul sinistru cu uite bugetul, nu e bugetul" si sa termine cu taierile, "fiindca prin inghetare nu obtii dezvoltare".CITESTE SI: PSD depune miercuri motiunea de cenzura impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu "Distrug HORECA taind voucherele de vacanta, condamna la faliment IMM-urile fraudand alocarile de granturi de la Ministerul Economiei, pun in pericol vieti reducand banii pentru spitale. Ce este si mai socant este ca taierile anuntate ieri de catre premier reprezinta doar 1% din PIB. Daca luam in considerare indicatorii macro anuntati deja, rezulta ca Guvernul mai trebuie sa taie inca 27 de miliarde de lei pentru a ajunge la un deficit de 7,16% din PIB", a sustinut Oprea.El a amintit ca PSD a propus un buget cu un deficit de 7,26% care includea toate cresterile salariale, de alocatii si de pensii prevazute de legile in vigoare."Guvernul vine cu un deficit de 7,16%, noi am propus 7,26%, dar includeam toate aceste cresteri. Asta inseamna ca aceasta guvernare de dreapta isi propune sa fure din banii romanilor cel putin 27 de miliarde de lei, adica 5,5 miliarde de euro. In ce priveste prezenta premierului Citu astazi la Buxelles - sa te duci in fata Comisiei Europene fara buget si fara plan national de redresare si rezilienta reprezinta dovada cea mai clara de iresponsabilitate.E ca si cum eu sau dumneavoastra am vrea sa luam un credit, dar mergem la banca fara adeverinta de venit. Asta arata ca guvernarea isi bate joc de cea mai importanta resursa de redresare a tarii - banii europeni", a mai afirmat Oprea.