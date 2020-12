Stele si decoratii de Ziua Nationala, pentru medicii care lupta cu pandemia de coronavirus. Raed Arafat, cavaler al Meritului Sanitar

Cine sunt medicii decorati de Klaus Iohannis de Ziua Nationala

Presedintele Klaus Iohannis a semnat Decretul nr. 940 din 25 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sanitar.Decoratiile au fost acordate "cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, in semn de apreciere pentru implicarea si profesionalismul de care au dat dovada, pentru efortul important depus in contextul masurilor de combatere a pandemiei COVID-19, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne", potrivit textului decretului prezidential.. Orpita este unul dintre cei mai cunoscuti medici in medicina de urgenta. El este medic sef UPU-SMURD Bucuresti si purtator de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca din Capitala.a primit Ordinul Meritul Sanitar in grad de Cavaler. Este medicul desemnat sef de sectie, medic primar medicina interna, specialist gastroenterologie, competenta endoscopie digestiva la, unitatea medicala devenita, acum cateva luni, un focar de infectie cu noul coronavirus . Era sefa sectiei ATI a spitalului cand s-a contaminat cu noul coronavirus adus de un fost politist care se prezentase la spital fara sa spuna ca a fost in strainatate. La un moment dat o stire falsa a anuntat ca medicul Alida Moise a murit din cauza COVID-19.Este medic primar A.T.I., competenta in terapia durerii, managementul serviciilor de sanatate, doctor in stiinte medicale.Este un medic roman de origine palestiniana, nascut in Siria, specializat in anestezie-terapie intensiva. A crescut in Nablus, Cisiordania, iar la varsta de 16 ani (in 1981) a emigrat in Romania pentru a studia medicina. In septembrie 1990 a inceput sa puna bazele Serviciulului Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare (SMURD) la Targu Mures, devenit ulterior serviciul medical national de interventie rapida conform wikipedia A infiintat serviciul SMURD. In 2012 a fost ministru al Sanatatii pentru o luna.A mai fost decorat in anul 2003 a primit Ordinul National "Pentru Merit" in gradul de Cavaler de catre presedintele Ion Iliescu , pentru intreaga activitate stiintifica si de cercetare, pentru contributia deosebita la dezvoltarea si promovarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor in Romania.La 31 decembrie 2005 Raed Arafat a fost decorat de catre Traian Basescu , presedintele Romaniei, cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Ofiter, ca recunoastere a eforturilor depuse in salvarea oamenilor la inundatii si pentru eforturile depuse zi de zi pentru salvarea vietilor a numerosi roman.Acum este sefa unui grup privat de sanatate.De asemenea, au mai primit Ordinul Meritul Sanitar in grad de Cavaler, cu insemn pentru militari - Colonelul Dogeanu Laurentiu-Dumitru Marius-Daniel;- Colonelul Petre Vasile Rares;- Locotenent-colonel Stroescu Nicolae Nicolae-Joe.Plutonierul adjutant sef Popovici Dumitru Teodor-Ioan si plutonierul Strainescu Ilie Costel-Ionut au primit Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a cu insemn pentru militari.Citeste si: