Raed Arafat: "Daca vor continua cifrele acestea inca o saptamana, vom vedea o presiune din ce in ce mai mare pe sectiile ATI"

"Noi acum suntem undeva pe la 1.100-1.300 de cazuri zilnice. Am depasit si 1.350, am avut un nou record saptamana trecuta", sustine seful DSU intr-o interventie la Antena 3. Acesta mai sustine si ca ne-am confruntat cu situatii-limita, unde a fost nevoie sa mutam pacienti de la unitati sanitare care nu mai aveau cum sa-i primeasca sau sa-i asiste in alte zone unde existau locuri libere."Astazi deja se face un transfer de la Mioveni la Galati cu elicopterul, ieri s-au facut transferuri catre Mures. Si cu masina s-au facut transferuri de la Campulung catre Bucuresti pentru pacienti neintubati.", a explicat seful DSU.Arafat a transmis ca s-au luat deja primele masuri in acest sens. "", adauga acesta.