Hotarare vitala luata de autoritati: "Nuntile, botezurile si aniversarile sunt interzise in urmatoarea perioada"

"Botezul de la biserica nu este inclus aici. Acolo se face si se face cu un numar limitat de oameni. Daca nu ma insel este de 16 persoane. Vorbim aici de festivitati, de mese festive, de botezuri, dar in afara lacaselor de cult", a spus Raed Arafat.Referindu-se la programul teatrelor, cinematografelor, salilor de spectacole, restaurantelor, cafenelelor, el a precizat ca in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta s-a decis ca acolo unde incidenta infectarilor cu noul coronavirus este mai mica sau egala cu 1,5 la mia de locuitori acestea vor functiona la o capacitate de 50%."Atunci cand incidenta depaseste 1,5 la mie si este pana la 3 la mie, vor functiona cu capacitate de 30%, iar programul va fi redus pana la ora 23,00. Atunci cand incidenta depaseste 3 la mie, activitatea va fi sistata", a precizat seful DSU.In ceea ce priveste hotelurile, cand incidenta cazurilor este peste 3 la mia de locuitori, acestea vor putea servi numai persoanele care sunt cazate.Intrebat daca acest lucru inseamna ca, de miercuri, restaurantele isi pot relua activitatea in interior, avand in vedere ca incidenta in Bucuresti este mai mica de 3 la mie, Raed Arafat a raspuns: "Acolo unde este incidenta sub 3 la mie, Comitetele Judetene vor lua acest lucru, bineinteles, in considerare, vor emite decizia lor pe incidenta si normal ca restaurantele pot sa isi reia activitatea si speram sa nu ajungem la 3 la mie. Daca se ajunge la 3 la mie se opreste activitatea".