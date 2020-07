UPDATE Raed Arafat, despre numarul paturilor din sectiile ATI: Saptamana viitoare vom avea inca 60 de paturi la ATI

Seful DSU a mai vorbit despre masura obligativitatii zonale a purtarii mastii de protectie in spatiul public si despre inchiderea teraselor incepand cu ora 23. Acesta a reiterat faptul ca nerespectarea masurilor de protectie este sanctionabila."Este o decizie care se ia la nivelul Comitetului Judetean, daca sunt zone in care oamenii se plimba intr-o densitate mare, aceasta regula se aplica. Se impune prin faptul ca daca nu le respecti fortele de ordine publica pot sa te amendeze, sa te avertizeze", a spus Arafat.De asemenea, seful DSU considera ca masura purtarii mastii pe plaje nu este "aplicabila", dar recomanda distantarea intre oameni si sezlonguri."Nu o sa cer tot timpul. Pentru ca nu tot timpul este aglomerat. Ora 23:00 e una comoda, dupa asta lucrurile devin periculoase", spune seful DSU despre orele la care purtarea mastii in spatiile publice este obligatorie.Raed Arafat a mai spus ca CNSU asteapta sa se publice in Monitorul Oficial, probabil in aceasta seara, o hotarare de guvern prin care se modifica unele prevederi legale anterioare si se deschide posibilitatea impunerii de noi restrictii pentru limitarea raspandirii infectiilor cu coronavirus . Hotararea - adoptata deja in sedinta de miercuri, dar care nu ar fi avut toate avizele necesare si a trebuit sa mai fie votata o data vineri - prevede obligativitatea purtarii mastii de protectie si in aer liber in zonele aglomerate si limiteaza programul teraselor.Raed Arafat atrage atentia asupra faptului ca si asimptomaticii pot transmite virusul, in ciuda a ceea ce cred multi dintre oameni."Asimptomaticul transmite totusi. Multa lume a ramas cu ideea ca asimptomaticul nu are nicio problema. Analiza la nivelul studiilor din Satele Unite arata ca asimptomaticul poate transmite foarte serios.", avertizeaza seful DSU.